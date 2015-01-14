В чемпионате мира по гандболу примут участие два игрока украинского клуба
13:55, 14 января 2015Спорт
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Скопинцев и Евдокимов сыграют в составе сборной России.
Левый крайний "Мотора" россиянин Олег Скопинцев сыгрет на ЧМ / handball.motorsich.com
В чемпионате мира по гандболу-2015, который стартует 15 января в Катаре, примут участие два игрока сильнейшего украинского клуба "Мотор" (Запорожье).
В составе сборной России выступят левый крайний Олег Скопинцев и центральный защитник Егор Евдокимов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Согласно регламенту соревнований, 24 команды делятся на 4 группы по 6 коллективов. Сборная России на этом этапе сыграет с командами Дании, Польши, Германии, Аргентины и Саудовской Аравии.
Сборная Украины не сумела попасть на мировое первенство, так как не преодолела отборочный этап соревнований.
Чемпионат мира по гандболу пройдет в Дохе и Лусаиле с 15 января по 1 февраля.
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