В чемпионате мира по гандболу примут участие два игрока украинского клуба

В чемпионате мира по гандболу-2015, который стартует 15 января в Катаре, примут участие два игрока сильнейшего украинского клуба "Мотор" (Запорожье).

В составе сборной России выступят левый крайний Олег Скопинцев и центральный защитник Егор Евдокимов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Согласно регламенту соревнований, 24 команды делятся на 4 группы по 6 коллективов. Сборная России на этом этапе сыграет с командами Дании, Польши, Германии, Аргентины и Саудовской Аравии.

Сборная Украины не сумела попасть на мировое первенство, так как не преодолела отборочный этап соревнований.

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Дохе и Лусаиле с 15 января по 1 февраля.