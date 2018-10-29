Чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини, 03.11 - 04.11, Киев: Дворец культуры КПИ
3 и 4 ноября в Киеве пройдёт Чемпионат Украины по бодибилдингу, менс физик, бодифитнесу и бикини в зале Дома культуры «КПИ».
Культуристы со всех регионов съедутся в Киев, чтобы определить лучших из лучших. А спортсмены, завоевавшие звания чемпионов, получат отличный шанс представлять свою родную страну на международной спортивной арене.
Почему стоит пойти
- Известные профессиональные атлеты
- Большое количество участников
- Поближе познакомится с бодибилдингом и фитнесом
- Бесплатная дегустация спортивного питания
Дисциплины
Помимо классического и мужского бодибилдинга, регламент Чемпионата Украины предусматривает соревнования по следующим дисциплинам:
- масл физик;
- физик;
- бодифитнес;
- велнес-фитнес;
- фитнес-бикини;
- женский фитнес.
О локации и времени проведения
3 и 4 ноября пройдут, как полуфинальные баталии, так и непосредственно финалы. Начинаться соревнования будет 3 ноября в 11-00, а в 19-00 завершаться, и 4 ноября с 13-00 до 20-00.
Чемпионат пройдет в стенах Центра культуры и искусств Киевского политехнического института имени Сикорскогона проспекте Победы, 37.
Организационные вопросы
Главным организатором чемпионата выступила Федерация бодибилдинга и фитнеса города Киева, а посильную помощь столичной организации оказывают Министерство молодежи и спорта Украины, а также Национальная федерация бодибилдинга Украины. Официальным генеральным спонсором турнира является интернет-магазин питания для спортсменовBelokUA.
Когда:3-4ноября 2018 г
Где:г. Киев, ул. Победы, 37 в помещении КПИ им. ИгоряСикорского(Центркультуры и искусств)
Стоимостьбилетов:от175до250грн
По вопросам бронирования билетов:concert.ua