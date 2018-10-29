цей матеріал доступний українською

Чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини, 03.11 - 04.11, Киев: Дворец культуры КПИ

11:00, 03 ноября 2018
Спорт
35 0

Культуристы со всех регионов съедутся в Киев, чтобы определить лучших из лучших. А спортсмены, завоевавшие звания чемпионов, получат отличный шанс представлять свою родную страну на международной спортивной арене.

Почему стоит пойти

  1. Известные профессиональные атлеты
  2. Большое количество участников
  3. Поближе познакомится с бодибилдингом и фитнесом
  4. Бесплатная дегустация спортивного питания

Дисциплины

Помимо классического и мужского бодибилдинга, регламент Чемпионата Украины предусматривает соревнования по следующим дисциплинам:

  • масл физик;
  • физик;
  • бодифитнес;
  • велнес-фитнес;
  • фитнес-бикини;
  • женский фитнес.

О локации и времени проведения

3 и 4 ноября пройдут, как полуфинальные баталии, так и непосредственно финалы. Начинаться соревнования будет 3 ноября в 11-00, а в 19-00 завершаться, и 4 ноября с 13-00 до 20-00.

Чемпионат пройдет в стенах Центра культуры и искусств Киевского политехнического института имени Сикорскогона проспекте Победы, 37.

Организационные вопросы

Главным организатором чемпионата выступила Федерация бодибилдинга и фитнеса города Киева, а посильную помощь столичной организации оказывают Министерство молодежи и спорта Украины, а также Национальная федерация бодибилдинга Украины. Официальным генеральным спонсором турнира является интернет-магазин питания для спортсменовBelokUA.

Когда:3-4ноября 2018 г

Где:г. Киев, ул. Победы, 37 в помещении КПИ им. ИгоряСикорского(Центркультуры и искусств)

Стоимостьбилетов:от175до250грн

По вопросам бронирования билетов:concert.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter