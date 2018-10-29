Чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини, 03.11 - 04.11, Киев: Дворец культуры КПИ

3 и 4 ноября в Киеве пройдёт Чемпионат Украины по бодибилдингу, менс физик, бодифитнесу и бикини в зале Дома культуры «КПИ».

Культуристы со всех регионов съедутся в Киев, чтобы определить лучших из лучших. А спортсмены, завоевавшие звания чемпионов, получат отличный шанс представлять свою родную страну на международной спортивной арене.

Почему стоит пойти

Известные профессиональные атлеты Большое количество участников Поближе познакомится с бодибилдингом и фитнесом Бесплатная дегустация спортивного питания

Дисциплины

Помимо классического и мужского бодибилдинга, регламент Чемпионата Украины предусматривает соревнования по следующим дисциплинам:

масл физик;

физик;

бодифитнес;

велнес-фитнес;

фитнес-бикини;

женский фитнес.

О локации и времени проведения

3 и 4 ноября пройдут, как полуфинальные баталии, так и непосредственно финалы. Начинаться соревнования будет 3 ноября в 11-00, а в 19-00 завершаться, и 4 ноября с 13-00 до 20-00.

Чемпионат пройдет в стенах Центра культуры и искусств Киевского политехнического института имени Сикорскогона проспекте Победы, 37.

Организационные вопросы

Главным организатором чемпионата выступила Федерация бодибилдинга и фитнеса города Киева, а посильную помощь столичной организации оказывают Министерство молодежи и спорта Украины, а также Национальная федерация бодибилдинга Украины. Официальным генеральным спонсором турнира является интернет-магазин питания для спортсменовBelokUA.

Когда:3-4ноября 2018 г

Где:г. Киев, ул. Победы, 37 в помещении КПИ им. ИгоряСикорского(Центркультуры и искусств)

Стоимостьбилетов:от175до250грн

По вопросам бронирования билетов:concert.ua