Протасов - болельщикам: давайте друг друга уважать

На послематчевой пресс-конференции тренер "Днепра" Олег Протасов высказал свое мнение...

О результате - Прежде всего, радует то, что мы, наконец, завоевали три очка в одной игре (матч 21 тура Днепр - Заря 1:0, - ред.). Мы непросто входим во вторую часть чемпионата, и требуется максимум усилий, чтобы показать и достойный футбол и результат. Мы пытаемся наладить новые игровые связи, а на это всегда нужно время. По крайней мере, выбор игроков у нас сейчас большой. Сегодня наше преимущество было заметным.

Об игре - Видимо, Заря и не претендовала ни на что в этом матче, надеясь, может быть, забить один гол на контратаке. Конечно, ведя в счете только в один мяч, мы рисковали пропустить контратаку и потерять еще два очка. С нашей стороны было очень мало активности у ворот соперника: у штрафной площадки соперника находилось очень много людей, а мы не проявляли умение вскрывать насыщенную оборону. Уверен, что в следующем матче с Закарпатьем нас ожидает такая же тяжелая борьба.

О тактике

- Когда я пришел, у меня спрашивали, почему мы играем только с одним нападающим. Следующим вопросом был, почему я играю с двумя опорными. Все время будет вопрос, почему такая схема, а не иная. Постоянно кто-то будет недоволен. А ведь, допустим, исходя из того, как сегодня сыграли Мазилу и Самодин, лучше было бы выставить пять полузащитников и одного нападающего. Но тогда сразу бы спросили, как это дома с Зарей можно играть с одним форвардом. Будем смотреть, какая ситуация в команде, какой соперник. Если сейчас ставить Грицая или Шелаева вторым опорным, на фланг нужно уходить Назаренко+ Можно долго обсуждать эту тему. Мы видим игроков всю неделю и пытаемся выбрать оптимальный состав.

О лидере

- Русол выбран командой первым вице-капитаном, второй вице-капитан Кернозенко. Они надевают повязку, если нет Шелаева. А о том, что ребята не всегда проявляют лидерские качества, мы говорили и раньше. Такие уж они у нас хорошие скромные ребята.

О претензиях болельщиков

- Хотелось бы вернуться к случаю после матча в Ахтырке, когда болельщики остановили автобус с командой. Пока я здесь буду работать, из автобуса больше никто не выйдет. С разгоряченной толпой разговаривать нереально. Это не самый оптимальный способ выражать недовольство командой. Поэтому предлагаю в таких случаях выходить на меня через пресс-службу: найдите 6-7 человек, способных излагать свои мысли, я приведу с собой несколько ребят, и мы пообщаемся.

Но из автобуса больше никто не выйдет. Я понимаю, что люди болеют, хотят выразить эмоции, но давайте делать это более цивилизованно. Если есть конкретные претензии, нужно что-то сказать команде, я организую эту встречу. Только давайте друг друга уважать.

Football.ua