В расширенный список юниорской сборной Украины по хоккею вошли 37 игроков

В расширенный список вошли 37 хоккеистов – 5 вратарей, 14 защитников и 18 нападающих, сообщает пресс-служба ФХУ.

Из них лишь трое хоккеистов представляют украинские клубы, а еще двое пребывают на данный момент без клубов. Самое большое представительно в расширенном списке у заокеанских лиг – 15 хоккеистов. По пять игроков представляют российские и австрийские команды, трое – шведские, двое – чешские и по одному представителю польских и словацких клубов.

Полностью состав команды выглядит таким образом:

Вратари - Никита Гордюшин (1998, ХК Дмитров, Россия), Богдан Дяченко (1998, ХК Дмитров, Россия), Юрий Краснопольский (1998, Олимпиец, Россия), Кирилл Кучер (1997, без клуба), Богдан Шарапат (Holy Ghost Prep., SHSHL, США).

Защитники - Александр Александров (1997, без клуба), Назарий Бабчук (1997, Летняны, Словакия), Александр Буняк (1998, Whatcom Warriors, PCAHA), Александр Влад (1997, Спарта, Чехия), Иван Ганопольский (1998, Alliston Coyotes, GMHL, США), Андрей Григорьев (1998, Ред Булл, Австрия), Кирилл Жовнир (1997, Colorado Evolution, WSHL), Владислав Зельдич (1998, Ловер Аустрия Старз, Австрия), Дмитрий Кобылянский (1997, Team Comcast, USPHL), Игорь Мережко (1998, Ред Булл, Австрия), Виталий Новицкий (1997, Team Comcast, USPHL, США) Станислав Ординский (1998, Нюнасхамнс, Швеция), Юрий Поцелуенко (1998, Compete Hockey, CSSHL, США/Канада), Юрий Шпак (1997, New Jersey Rockets, Tier 1 EHL, США).

Нападающие - Сергей Алексанян-Петрович (1997, СДЮСШОР, Харьков, ЮХЛ), Алексей Ворона (1997, Михаловце, Словакия), Михаил Геворкян (1997, Орбита, Россия), Илья Генералов (1997, Атлант, Россия), Егор Герасименко (1997, Shattuck St. Mary's, NLHL, США), Антон Гулько (1997, St. Johnsbury, Vermont HS, США), Андрей Денискин (1998, Compete Hockey, CSSHL, США/Канада), Юрий-Василий Качан (1998, Нюнасхамнс, Швеция), Артем Лубяной (1997, North York Renegades, GMHL, Канада), Вадим Мазур (1998, Ред Булл, Австрия), Филипп Матвиенко (СДЮСШОР, Харьков, ЮХЛ), Денис Мостовой (1997, ХК Уингз, Швеция), Ренат Нигматуллин (1997, St. Johnsbury, Vermont HS, США), Ярослав Свищев (1997, СДЮСШОР, Харьков, ЮХЛ), Богдан Ступак (1999, Ловер Аустрия Старз, Австрия), Артур Терчиев (1997, Toronto Jr. Canadiens, GTHL, Канада), Евгений Фадеев (1997, Madison Capitols, USHL, США), Дмитрий Щербаков (1998, Сточновец, Польша).

Напомним, что в декабре команда Андрея Савченко победила на международном хоккейном турнире "Кубок четырех наций" в Будапеште, оставив позади себя сверстников из Венгрии и словацкого клуба "Слован". Ближайший учебно-тренировочный сбор команды должен начаться 2 февраля.

Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1 (группа В) пройдет в Мариборе (Словения) с 12 по 18 апреля.