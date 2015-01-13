Украинка Оляновская претендует на звание лучшей легкоатлетки декабря в Европе

На этот раз в него вошла украинка Людмила Оляновская, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Спортсменка 24 декабря в Сумах победила на соревнованиях по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего на дистанции 5000 метров с результатом 21.21,13.

ЄАА определяет лучшего легкоатлета месяца с 2007-го года. В голосовании принимают участие болельщики, представители СМИ и эксперты. При подведении итогов, каждая из этих трех групп учитывается, как треть голосов. Победитель каждого из опросов получает 10 баллов, атлет, занявший второе место - 9 и т.д.

Отдать свой голос каждый желающий может на странице ЄАА в сети Facebook. Голосование продлится до 13:00 по киевскому времени воскресенья, 18 января.

Как сообщал УНИАН, лучшим легкоатлетом ноября 2014-го года был признан украинец Сергей Лебедь.