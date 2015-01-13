Месси признал, что Роналду заслужил "Золотой мяч"

Звездный нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признал свое поражение и заявил, что португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам 2014 года. Об этом сообщает Эхо Москвы по информации Regnum.

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Напомним, что помимо Месси и Роналду за трофей боролся немецкий вратарь Мануэль Нойер, выступающий за «Баварию Мюнхен».