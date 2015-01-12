Лучшим футболистом мира 2014 года стал Криштиану Роналду

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала лучшим игроком 2014 года - обладателем "Золотого мяча" - португальца Криштиану Роналду.

Об этом было объявлено сегодня вечером на специальной церемонии в Цюрихе.

На звание лучшего футболиста мира претендовали Криштиано Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и вратарь сборной Германии, чемпион мира-2014 Мануэль Нойер.

В символическую сборную года вошли вратарь Мануэль Нойер (Бавария, Германия), защитники Серхио Рамос (Реал, Испания), Давид Луис (ПСЖ, Бразилия), Тиаго Силва (ПСЖ, Бразилия), Филипп Лам (Бавария, Германия), полузащитники Тони Кроос (Реал, Германия), Анхель Ди Мария (МЮ, Аргентина), Андрес Иньеста (Барселона, Испания) и нападающие Криштиану Роналду (Реал, Португалия), Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Арьен Роббен (Бавария, Нидерланды).

Лучшим тренером 2014-го года стал Йоахим Лев (наставник Чемпиона мира-2014 сборной Германии)

В женском футболе лучшей названа Надин Кесслер (Германия).

Лучшим тренером среди женских команд стал Ральф Келлерман ("Вольфсбург", Германия - победитель Лиги чемпионов УЕФА).

Золотой мяч ФИФА (FIFA Ballon d’Or) — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту прошедшего календарного года. Ей награждается футболист, набравший наибольшее число голосов тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов со всего мира.

Награда была учреждена в 2010 году после слияния «Золотого мяча» France Football и «Игрока года ФИФА». С 2010 по 2012 год титул трижды подряд получал аргентинец Леонель Месси. В 2013-м его обладателем стал Криштиану Роналду.