Безбилетных фанов Спартака собрали в Питере на отдельном поле

Московская милиция выставила дополнительные наряды около спортбаров в центре столицы, где болельщики будут смотреть прямую трансляцию футбольного матча между командами "Зенит" и "Спартак", сообщил в воскресенье РИА Новости представитель милиции общественной безопасности (МОБ) ГУВД Москвы.

"В центральной части города насчитывается около 40 спортивных баров, где болельщики смогут смотреть футбольный матч в прямой трансляции. Для недопущения возможных инцидентов на время телепросмотра и после него около спортбаров и на прилегающей территории будут дежурить усиленные милицейские патрули", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в городе на случай возникновения непредвиденных обстоятельств создан мобильный резерв, в который вошли бойцы ОМОН, сказал представитель ГУВД.

Дополнительные наряды милиции и военнослужащих внутренних войск МВД РФ дежурят на всех станциях метро, а маршруты городских автопатрулей максимально приближены к местам расположения спортбаров.

Матч чемпионата России по футболу "Зенит" - "Спартак" начался в Санкт-Петербурге. По данным УВД Санкт-Петербурга, стадион будет заполнен полностью - на матч продано 22 тысячи билетов. Перед игрой прошла торжественная церемония открытия чемпионата России, в которой приняли участие капитаны команд - зенитовец Анатолий Тимощук и спартаковец Сантос Моцарт.

Для болельщиков московского "Спартака", приехавших на матч с "Зенитом" в Петербург без билетов, организована трансляция матча. "Их отводят на запасное поле стадиона "Петровский". Там установлен большой экран, где они могут смотреть прямую трансляцию матча. Там установлены туалеты, болельщики обеспечиваются питанием", - сказал представитель ГУВД.