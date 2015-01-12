Украинки завоевали две «бронзы» на этапе Кубка Европы по бадминтону в Эстонии

Наталия Войцех заняла третье место в женском одиночном турнире и в паре с Елизаветой Жаркой на этапе Кубка Европы по бадминтону уровня International Series проходившем в Таллинне (Эстония), сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Харьковской области.

В женской одиночной категории в 1/16 финала Наталия Войцех (139-я в мировом рейтинге) победила Кристину Сефер (288) из Латвии - 21-11, 21-9; в 1/8 финала – немку Йвонне Ли (208) - 21-18, 14-21, 21-14; в четвертьфинале – бельгийскую спортсменку Флору Ванденхаук (316) - 21-17, 21-12. Соперницей украинки по полуфиналу стала первая сеянная россиянка Ольга Голованова (62). Первая партия прошла при доминировании украинки и закончилась убедительной победой 21-9, но во второй партии россиянке удалось повернуть ход матча в свою пользу и выиграть два сета подряд 21-16, 21-14.

Таким образом, Наталия Войцех заняла третье место, а Голованова впоследствии стала победительницей турнира.

В женской парной категории Наталия Войцех и Елизавета Жаркая (75-е в мировом рейтинге) были вторыми сеянными на турнире. В 1/16 финала украинки обыграли немецкую пару Еву Яанссенс и Йвонне Ли (253) - 21-18, 21-17, в 1/8 финала одержали победу над французско-хорватским дуэтом Лол Куртуа и Майя Павлинич - 16-21, 21-14, 21-17, а в четвертьфинале всего лишь за 31 минуту расправились над французской парой Лаурой Чойнет и Тешаной Вигнес Варан - 21-16, 21-15.

Соперницами украинок по полуфиналу стали датчанки Аманда Мадсен и Изабелла Нельсен (113). Матч длился 57 минут и проходил в упорной борьбе: первый сет на тай-брейке выиграли датчанки 22-20, во втором украинки восстановили равновесие 21-17, а в третьем уступили 19-21, пропустив соперниц в финал, и заняли итоговое 3-е место на турнире.