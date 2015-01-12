Теннисистка Свитолина установила новый личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 26-е место

В понедельник был опубликован новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), согласно которому харьковчанка Элина Свитолина поднялась с 28-го места на 26-е.

Украинка тем самым установила новый личный рекорд, сообщает Теннисный портал Украины.

Свой показатель в рейтинге украинка сумела улучшить после того, как на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Брисбене (Австралия). Показатель Свитолиной пока остается третьим в истории украинского тенниса после Алены Бондаренко (19) и Наталии Медведевой (21).

Кроме того, на этой неделе Леся Цуренко занимает 90-ю позицию (-2), Марина Заневская -124-ю (+1), Катерина Козлова - 138-ю (+2), а Юлия Бейгельзимер - 168 (+4).

Лучшими среди наших соотечественниц в парном рейтинге являются Ольга Савчук - 57-е место, Людмила Киченок - 62, Надежда Киченок - 85 и Юлия Бейгельзимер - 89.

Сестры Киченок также установили личные рекорды в парном рейтинге WTA.