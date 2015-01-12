Определен состав сборной Украины на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2015

Тренерские советы сборных Украины по зимним видам спорта определили состав команды на XII ЕЮОФ-2015. Нашу страну будет представлять 21 спортсмен, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинцы выступят в 7 видах спорта из 8: биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании и лыжном двоеборье.

Состав сборной Украины на XII зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль выглядит таким образом:

Биатлон - Бригадир Роман (Тернопольская), Дмитренко Валерия (Чернигов), Кошовец Владислав (Черниговская), Кривонос Анна (Сумская), Сигети Оксана (Черниговская), Сытник Анна (Киев), Телень Сергей (Черниговская), Богдан Цымбал (Сумская);

Горнолыжный спорт - Карпушин Михаил (Львовская), Мосорук Ирина (Ивано-Франковск);

Лыжные гонки - Зубок Елена (Черниговская), Головань Евгений (Сумская), Орлик Андрей (Сумская), Стефанишин Ольга (Киев);

Лыжное двоеборье - Дмитрий Мазурчук (Тернопольская);

Сноубординг - Кашпур Артем (Киев), Кириченко Дарья (Киев);

Прыжки на лыжах с трамплина - Дроняк Кристина (Ивано-Франковска), Пасечник Степан (Тернопольская);

Фигурное катание - Гожва Дарья (Киев), Павлов Иван (Киев).

С 25 по 30 января более 900 спортсменов в возрасте 14-18 лет будут соревноваться за награды престижного турнира в 8 видах спорта в австрийском Форарльберге и Лихтенштейне.

Представители Украины под эгидой Национального олимпийского комитета принимают участие в ЕЮОФ с 1993 года (в 1991 году украинские спортсмены выступали в составе сборной команды СНГ).

Несмотря на то, что Фестиваль имеет короткую историю (летние проводятся с 1991 года, зимние - с 1993-го), он уже сумел доказать свою значимость. Анализируя состав участников ЕЮОФ, можно проследить такую тенденцию, что большинство впоследствии попадает в основные сборные своих команд и успешно выступают на Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

В разные годы в Фестивале принимали участие такие известные украинские спортсмены, как Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная, четырехкратная Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, а также мировые звезды современного спорта: трехкратный Олимпийский чемпион Питер Ван ден Хугенбанд (Нидерланды), двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Кристина Шмигун (Эстония), Олимпийские чемпионки по легкой атлетике Габриэла Сабо (Румыния), Каролина Клюфт (Швеция), по теннису Жюстин Энен-Арденн (Бельгия), многократная призерка Олимпийских игр Евгения Раданова (Болгария) и многие другие.