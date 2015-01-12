Экс-биатлонист сборной Украины Седнев попался на допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о позитивном анализе допинг-пробы А бывшего биатлониста сборной Украины Сергея Седнева. Положительная проба была взята 22 января 2013 года в Антхольце, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

После первоначальной проверки в 2013 году Седневу не было сообщено о положительной пробе и только после повторной проверки в декабре 2014 года пришло сообщение об обнаружении неопределенного запрещенного препарата.

Федерация биатлона Украины, в соответствии со ст. 6.5 Антидопинговых правил IBU, провела внутреннее расследование, в результате которого спортсмен не смог пояснить или опровергнуть факт применения им запрещенных веществ.

"Положительные результаты допинг-пробы оказались неожиданными, поскольку Федерация биатлона Украины проводит постоянную работу со спортсменами, тренерами, докторами и реабилитологами относительно недопустимости применения запрещенных препаратов. Спортсмену была предоставлена возможность вскрытия пробы В, которая обошлась бы Сергею в сумму около 2500 евро. Но поскольку Седнев в силу неудовлетворительных результатов на протяжении последних сезонов, а также двух перенесенных операций принял решение завершить карьеру, то от дальнейших анализов и/или разбирательств в правовом поле он решил отказаться", - сообщается на сайте ФБУ.

Федерация биатлона Украины поддерживает деятельность IBU и Всемирного антидопингового агентства (WАDА) по борьбе с применением допинга и поддерживает мероприятия, направленные на обеспечение чистоты спорта. ФБУ надеется на объективное решение Антидопинговой комиссии IBU по данному случаю в соответствии с Антидопинговыми правилами.

Как сообщал УНИАН, Седнев завершил карьеру после окончания олимпийского сезона 2013/14. Он является бронзовым призером Чемпионата мира-2011 в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы-2009 и Универсиады-2007.