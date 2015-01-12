У большого количества биатлонистов обнаружены положительные допинг-пробы - президент IBU
00:06, 12 января 2015Спорт
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг анонсировал большое количество положительных допинг-проб
У большого количества биатлонистов обнаружены положительные допинг-пробы / expertsport.ru
Об этом сообщает "Isport".
"Нам удалось обнаружить много положительных анализов на запрещенные препараты у спортсменов из разных стран", - заявил Бессеберг.
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"Благодаря новым технологиям мы сумели усовершенствовать систему взятия допинг-проб, поэтому у нас есть возможность перепроверить старые анализы. Именно в результате такой проверки мы получили новые положительные анализы".
Скорее всего, IBU объявит о результатах расследования на следующей неделе.
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