У большого количества биатлонистов обнаружены положительные допинг-пробы - президент IBU

Об этом сообщает "Isport".

"Нам удалось обнаружить много положительных анализов на запрещенные препараты у спортсменов из разных стран", - заявил Бессеберг.

Читайте такжеВалентина Семеренко признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

"Благодаря новым технологиям мы сумели усовершенствовать систему взятия допинг-проб, поэтому у нас есть возможность перепроверить старые анализы. Именно в результате такой проверки мы получили новые положительные анализы".

Скорее всего, IBU объявит о результатах расследования на следующей неделе.