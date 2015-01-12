У большого количества биатлонистов обнаружены положительные допинг-пробы - президент IBU

00:06, 12 января 2015
Спорт
4745

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг анонсировал большое количество положительных допинг-проб

Биатлон / expertsport.ru

Об этом сообщает "Isport".

"Нам удалось обнаружить много положительных анализов на запрещенные препараты у спортсменов из разных стран", - заявил Бессеберг.

Читайте такжеВалентина Семеренко признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

"Благодаря новым технологиям мы сумели усовершенствовать систему взятия допинг-проб, поэтому у нас есть возможность перепроверить старые анализы. Именно в результате такой проверки мы получили новые положительные анализы".

Скорее всего, IBU объявит о результатах расследования на следующей неделе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter