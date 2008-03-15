Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал спасает хотя бы ничью

Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль - Рединг 2:1 (Маскерано 19, Торрес 48 - Матейовски 4) Дерби - МЮ 0:1 (Роналду 76) Портсмут - Астон Вилла 2:0 (Дефо 11, Рео-Кокер 38, автогол) Вест Хэм - Блекберн 2:1 (Аштон 39, Сирз 81 - Санта Крус 19) Сандерленд - Челси 0:1 (Терри 10) Арсенал - Миддлсбро 1:1 (Туре 86 - Алядьер 25) У МЮ и Арсенала - по 67 очков (у МЮ - игра в запасе), у Челси - 64.

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