Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги

22:47, 15 марта 2008
Спорт
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Арсенал спасает хотя бы ничью

Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль - Рединг 2:1 (Маскерано 19, Торрес 48 - Матейовски 4)

Дерби - МЮ 0:1 (Роналду 76)

Портсмут - Астон Вилла 2:0 (Дефо 11, Рео-Кокер 38, автогол)

Вест Хэм - Блекберн 2:1 (Аштон 39, Сирз 81 - Санта Крус 19)

Сандерленд - Челси 0:1 (Терри 10)

Арсенал - Миддлсбро 1:1 (Туре 86 - Алядьер 25)

У МЮ и Арсенала - по 67 очков (у МЮ - игра в запасе), у Челси - 64.

 

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