Результаты 30-го тура английской Премьер-лиги
22:47, 15 марта 2008Спорт
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Арсенал спасает хотя бы ничью
Завершились сегодняшние матчи 30-го тура английской Премьер-лиги
Ливерпуль - Рединг 2:1 (Маскерано 19, Торрес 48 - Матейовски 4)
Дерби - МЮ 0:1 (Роналду 76)
Портсмут - Астон Вилла 2:0 (Дефо 11, Рео-Кокер 38, автогол)
Вест Хэм - Блекберн 2:1 (Аштон 39, Сирз 81 - Санта Крус 19)
Сандерленд - Челси 0:1 (Терри 10)
Арсенал - Миддлсбро 1:1 (Туре 86 - Алядьер 25)
У МЮ и Арсенала - по 67 очков (у МЮ - игра в запасе), у Челси - 64.
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