Результаты 21-го тура чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Карпаты - Динамо 1:2 (Ощипко 2 - Шацких 18, Гиоане 43)

Шахтер - Металлист 4:1 (Брандао 37, Чигринский 41, Фернандиньо 71, Адриано 90+5 - Девич 16, пен.).

Кривбасс - Металлург (Д) 1:1 (Бюлюкбаши 60 - Гвозденович 72)

Черноморец - Закарпатье 3:1 (Мелло 25, 41, Корытько 45 пен. - Бабич 35).

Напомним, что вчера сыграли вничью ФК Харьков и Таврия (1:1, Гунчак 82 - Любенович 5).

Завтра тур завершится матчами между Арсеналом и Ворсклой, Металлургом (З) и Нефтяником, Днепром и Зарей.

Шахтер лучший - не только по очкам (50), но и по выигранным матчам (16), по проигранным матчам (2), забитым голам (46) и пропущенным голам (13).