Результаты 21-го тура чемпионата Украины по футболу
22:00, 15 марта 2008Спорт
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Шахтер лидирует по всем показателям
Завершились сегодняшние матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу.
Карпаты - Динамо 1:2 (Ощипко 2 - Шацких 18, Гиоане 43)
Шахтер - Металлист 4:1 (Брандао 37, Чигринский 41, Фернандиньо 71, Адриано 90+5 - Девич 16, пен.).
Кривбасс - Металлург (Д) 1:1 (Бюлюкбаши 60 - Гвозденович 72)
Черноморец - Закарпатье 3:1 (Мелло 25, 41, Корытько 45 пен. - Бабич 35).
Напомним, что вчера сыграли вничью ФК Харьков и Таврия (1:1, Гунчак 82 - Любенович 5).
Завтра тур завершится матчами между Арсеналом и Ворсклой, Металлургом (З) и Нефтяником, Днепром и Зарей.
Шахтер лучший - не только по очкам (50), но и по выигранным матчам (16), по проигранным матчам (2), забитым голам (46) и пропущенным голам (13).
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