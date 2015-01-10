Главным тренером ФК "Полтава" станет Федорчук

Последние шесть месяцев Федорчук работал главным тренером ФК «Николаев».

Главным тренером футбольного клуба «Полтава» станет нынешний наставник футбольного клуба «Николаев» Олег Федорчук. Как сообщает сайт ФК «Николаев», «9 января Олег Федорчук, работавший на протяжении последних шести месяцев главным тренером «Николаева», уволился из нашей команды». Читайте такжеМирча Луческу признан лучшим тренером Румынии Как сообщал УНИАН, главный тренер ФК «Полтава» Илья Близнюк 2 января был отправлен в отставку.

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