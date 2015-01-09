УЕФА объявил Команду 2014 года
Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил Команду 2014 года, за которую голосовали болельщики на официальном сайте организации.
Самой популярной стала расстановка 4-3-3. За нее проголосовали 37% футбольных фанатов.
Интересно, что в голосовании было отдано рекордное количество голосов - более 8,6 миллиона, сообщает ТСН.
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Состав Команды года:
вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария" и сборная Германии);
защитник: Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании), Диего Годин ("Атлетико" и сборная Уругвая), Филипп Лам ("Бавария" и сборная Германии), Давид Алаба ("Бавария" и сборная Австрии);
полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария" и сборная Нидерландов), Анхель Ди Мария ("Реал"/"Манчестер Юнайтед" и сборная Аргентины), Тони Кроос ("Бавария" / "Реал" и сборная Германии);
нападающий: Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины), Златан Ибрагимович ("Пари Сен-Жермен" и сборная Швеции), Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии).