УЕФА объявил Команду 2014 года

Самой популярной стала расстановка 4-3-3. За нее проголосовали 37% футбольных фанатов.

Интересно, что в голосовании было отдано рекордное количество голосов - более 8,6 миллиона, сообщает ТСН.

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Состав Команды года:

вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария" и сборная Германии);

защитник: Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании), Диего Годин ("Атлетико" и сборная Уругвая), Филипп Лам ("Бавария" и сборная Германии), Давид Алаба ("Бавария" и сборная Австрии);

полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария" и сборная Нидерландов), Анхель Ди Мария ("Реал"/"Манчестер Юнайтед" и сборная Аргентины), Тони Кроос ("Бавария" / "Реал" и сборная Германии);

нападающий: Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины), Златан Ибрагимович ("Пари Сен-Жермен" и сборная Швеции), Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии).