Санкт-Петербург будет соревноваться с Бостоном за Олимпиаду-2024

Об этом сообщает официальный сайт организации. Помимо Бостона, на звание столицы летних Игр-2024 от США претендовали Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон.

Читайте такжеКитай подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

«Мы испытываем чувство волнения по поводу наших планов в отношении заявки на Игры 2024 года и думаем, что в лице Бостона мы имеем чрезвычайно сильного партнера, который будет взаимодействовать с нами в представлении убедительной заявки», — заявил глава НОК США Ларри Пробст, сообщает Lenta.ru.

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама поздравили бостонцев с избранием их города кандидатом от США. «Этот город научил нас всех, что значит быть сильными, как Бостон», — заявил Обама, намекая на восстановление Бостона после теракта во время марафона в апреле 2013 года.

Соперниками американского города будут Рим, Берлин или Гамбург (Германия сделает свой выбор позднее — прим. «Лента.ру»), а также, возможно, Санкт-Петербург, решение о выдвижении которого пока не принято и будет зависеть от экономической ситуации.

Официальная процедура подачи заявок стартует 15 сентября нынешнего года и продлится до апреля-мая 2016-го, когда Международный олимпийский комитет окончательно утвердит города, претендующие на организацию соревнований. Место проведения летней Олимпиады-2024 будет определено в 2017 году.

За свою историю США были хозяевами четырех летних Олимпиад. Первая прошла в 1904 году в Сент-Луисе. Игры 1932 и 1984 годов состоялись в Лос-Анджелесе. Последние летние Олимпийские игры на территории Соединенных Штатов прошли в 1996 году в Атланте. Зимние Игры в США также проводились четыре раза. Дважды столицей Олимпиады выбирался Лейк-Плэсид (1932, 1980). По одному разу Игры проводились в Скво-Вэлли (1960) и Солт- Лейк-Сити (2002).