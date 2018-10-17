Уходящая футбольная эпоха

Во вторник в Киеве умер Олег Петрович Базилевич – один и выдающихся игроков и тренеров в истории киевского Динамо, всего советского, а затем и украинского футбола.

Многие годы играя бок о бок с Валерием Лобановским, они сработались в тандем и привели Динамо к главным успехам середины 70-х, уже как тренеры - к победе в Кубке обладателей Кубков европейских стран, а затем - ¼ финала Кубка европейских чемпионов. Сейчас бы сказали – отличный результат. Тогда же вылет в четвертьфинале был поражением… Не менее обидным, чем поражение в четвертьфинале Евро-1976 и в полуфинале Олимпиады (в обоих случаях – будущему победителю). Стоит отметить, что тандем Лобановский-Базилевич в те времена трудился вместе и в Динамо, и в сборной СССР.

Базилевич из той плеяды спортсменов, которая выигрывала трофеи и как игрок, и как тренер. Ведь самые престижные трофеи в истории советского футбола – чемпионат и Кубок СССР, он выигрывал и в 60-е, блистая на зеленом газоне, и в 70-е, ограничивая свою деятельность кромкой поля – с той стороны

В итоге, Базилевича попросили уйти с должности. И если в Динамо в качестве тренера он больше никогда не возвращался, то в сборной Украины провел почти два года (1992-1994). И стал третьим наставником в истории команды (после Виктора Прокопенко и дуэта Николай Павлов – Леонид Ткаченко). Официальных матчей с командой ему удалось провести... аж один (в отборе к ЧМ-1994 сборная не участвовала), в отборочном цикле Евро-1996, когда команда в Киеве проиграла сборной Литвы - 0:2. Этим результатом сполна воспользовались многочисленные недоброжелатели специалиста и его «попросили».

Базилевич из той плеяды спортсменов, которая выигрывала трофеи и как игрок, и как тренер. Ведь самые престижные трофеи в истории советского футбола – чемпионат и Кубок СССР, он выигрывал и в 60-е, блистая на зеленом газоне, и в 70-е, ограничивая свою деятельность кромкой поля – с той стороны. Впрочем, его достижения как тренера, с учетом побед в еврокубках, считаются намного весомее.

Базилевич никогда не чурался работы, его значительный вклад отмечают во многих футбольных точках страны, а впоследствии, и мира. От второлиговой черниговской Десны до «аксакалов» элитного дивизиона советского футбола – минского Динамо, Зари, московского ЦСКА, ташкентского Пахтакора и даже… донецкого Шахтера. В команде, которая сейчас является главным соперником его родного Динамо, Базилевич, по иронии судьбы, выступал в качестве игрока и возглавлял ее как тренер. Наконец, в конце 80-х и 90-х он стал покорять мир - софийская «Славия» и олимпийские сборные Болгарии и Кувейта…

Базилевич всегда был интересен и многогранен. Он был прекрасным собеседником для журналистов, отличным рассказчиком, знал бесчисленное множество интересных и поучительных историй для динамовской молодежи, всегда был на «одной волне» с ветеранами, теми, с кем ковал славное прошлое Динамо

В последние годы он возглавлял научно-исследовательский центр ФК Динамо, вернувшись к истокам, в родной город и родную команду. Базилевич всегда был интересен и многогранен. Он был прекрасным собеседником для журналистов, отличным рассказчиком, знал бесчисленное множество интересных и поучительных историй для динамовской молодежи, всегда был на «одной волне» с ветеранами, теми, с кем ковал славное прошлое Динамо.

Нынешний президент столичного клуба Игорь Суркис, вспоминая во вторник об Олеге Базилевиче, отметил: «К сожалению, сегодня осталось не так много тех, кто видел Базилевича на футбольном поле. А кадры кинохроники, дошедшие до нас с тех времен, не способны передать всю глубину таланта этого нападающего, филигранность его техники, точность его ударов и передач. Гораздо больше документальных свидетельств достижений тренера Олега Базилевича, создавшего вместе с Валерием Лобановским в Киеве команду-мечту, которая впервые среди команд нашей страны выиграла в 1975-м европейский футбольный трофей. То Динамо навсегда останется образцом для последующих поколений. Так же останется образцом и один из его тренеров –Олег Петрович Базилевич».

Светлая память…

Кирилл Стадниченко