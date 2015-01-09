"Шахтер" улетел в Бразилию

Как сообщает пресс-служба клуба, на собрание главный тренер Мирча Луческу взял следующих исполнителей: вратари - Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Богдан Сарнавский; защитники - Дарио Срна, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Александр Воловик, Иван Ордец; полузащитник - Тарас Степаненко; нападающий - Александр Гладкий.

Также вместе с первой командой в тур по Бразилии отправились полузащитник Виктор Коваленко и нападающие Руслан Малиновский и Максим Малышев. Бразильские легионеры "Шахтера" присоединятся к команде непосредственно на родине.

Читайте такжеИгрок "Шахтера" Адриано стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ и повторил рекорд Роналду

С 16 по 25 января украинская команда проведет на американском континенте пять матчей: два в рамках турнира Granada Cup и три товарищеских поединка.

Соперниками "Шахтера" по Granada Cup станут бразильские клубы "Фламенго" и "Крузейро". Товарищеские встречи запланированы с командами "Байя", "Атлетико Минейро" и "Интернасьональ". Матчи пройдут в четырех городах Бразилии: Сальвадор, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Бразилиа.