Руководитель танцевальной группы Red Foxes Елена Рожкова: Единственное правило для участниц коллектива - у нас запрещена любовь с баскетболистами

Пожалуй, для большинства украинцев термин «чирлидинг» долго ассоциировался с образом, известным по голливудским фильмам, где девушки-красотки выступают в поддержку спортивной команды. Но прошло время - и чирлидинговое движение появилось в Украине. Оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что чирлидинг в нашей стране неразрывно связан с танцевальной группой Red Foxes. Именно они в 2001 году стали первыми, кто серьезно начал работать в этом направлении, и теперь «Рыжие лисички» являются постоянными участницами международных событий самого крупного масштаба.

Об истории создания Red Foxes, подготовке танцевальных номеров и нюансах работы группы в интервью УНИАН рассказал бессменный руководитель коллектива Елена Рожкова.

Когда Red Foxes только начинались, это была всего лишь группа девушек, выступавшая в перерывах матчей по баскетболу. Сегодня, спустя 17 лет, ваша компания значительно разрослась и приобрела всемирную известность. Существует и Red Foxes Studio, где обучают будущих чирлидерш. Расскажите подробнее, чем являются Red Foxes сегодня.

Это целый мир спорта и красоты, сегодня у нас «смена поколений» и качественное обновление всех процессов внутри системы. Наш основной состав возвращается в украинский баскетбол с прицелом на Олимпиаду в Токио. Система детских студий еще находится в стадии формирования, но наши ученики уже получают свое первое признание на международных соревнованиях.

Возвращаясь на 17 лет назад, расскажите, как появилась идея создания чирлидинговой группы. Ведь в Украине даже подобного понятия не существовало.

Идея пришла в ВУЗе. Мой педагог - Татьяна Анатольевна Камендровская - готовила команду для студенческого фестиваля, и к нам на баскетбольный турнир приехали англичане. Понятие «чирлидинг» тогда только появилось в Украине, и это мне было очень близко. Позже я стала работать в БК «Киев» и, шаг за шагом, идти к своей мечте - созданию команды номер один в мире.

Как вы набирали своих первых танцовщиц? И как это происходит сейчас?

Раньше было сложно, было лето, и я искала девушек буквально на пляжах, на Крещатике, среди друзей. Затем мы переключились на ВУЗы. Сейчас, с развитием социальных сетей, уже сами девушки присылают заявки на просмотр в группу.

Самые крупные соревнования, на которых вам посчастливилось работать - Олимпийские игры. Как удалось подняться на такой уровень?

Исключительно благодаря концепции Red Foxes, которую я называю «Говорящие танцы». Нам удалось создать программу, адресованную болельщикам всех пяти континентов. А точкой отсчета, пожалуй, стал Евробаскет 2003 года, который проходил в Швеции. Туда нас пригласили как малоизвестную начинающую группу, но в итоге мы настолько понравились интернациональным болельщикам, что собирали больше аплодисментов, чем баскетболисты (смеется).

Хотите самый памятный эпизод? В одном из матчей преимущество одной из команд над другой было уже велико и интрига за 40 секунд до конца приказала долго жить, весь зал вдруг начал скандировать: «Тайм аут!». Итальянскому тренеру ничего не оставалось, как действительно попросить тайм-аут - результат встречи к тому времени уже никого не интересовал, но публика была в восторге, поскольку получила возможность еще раз увидеть наш танец.

А после одного из «Финалов четырех» в Греции, где мы также выступали, на следующий день греческие газеты вышли с заголовками «Похитители торжества» - такой сильный эффект мы произвели.

Как работается на таких масштабных мероприятиях, как Олимпийские игры?

Потрясающе, так как зрители на таких турнирах, как правило, очень эмоциональны. В 2004 году в Афинах мы стали первой в истории чирлидинговой командой, которая выступила на олимпийском баскетбольном турнире. Как утверждали организаторы, впервые появившаяся шоу-программа помогла значительно поднять продажи билетов на матчи. Считаю, что секрет нашего успеха в том, что каждый наш номер - это изюминка. Интригу матча мы стараемся отобразить в танце.

Последнее выступление, вызвавшее фурор у публики? Месяц назад для поединка Украина - Испания в киевском Дворце спорта мы подготовили номер, который сразил на повал - шесть девушек вышли в костюмах тореадоров, а еще шесть - в украинских национальных нарядах. Постановка танца, музыка, исполнение - все элементы сошлись воедино и выступление было принято зрителями «на ура».

Запомнился также финал последнего Евробаскета в Турции в прошлом году. На матче Словения - Сербия был потрясающий эффект, когда мы танцевали под песню Бреговича «Месечина». Во всех странах бывшей Югославии - это стопроцентный хит, и те, и другие болельщики пели в унисон под наш танец. Мурашки по коже!..

К слову, вы сами отвечаете за постановку номеров?

Раньше занималась всем сама, а сейчас нанимаю для реализации задачи профессионалов. Но креативным двигателем всего процесса, включая разработку идеи номера, подбор музыки, при этом остаюсь я.

Сколько всего людей сегодня задействованы в Red Foxes?

С учетом детской студии - очень много, около 300 человек. А в выступлениях основного состава - приблизительно два десятка, включая танцовщиц, хореографов, костюмеров...

Кто занимается подбором костюмов?

Костюмы команде выбираю непосредственно я. Сегодня мы сотрудничаем с Юлией Айсиной, известным украинским дизайнером, уже реализовали два проекта.

Сколько нарядов, в среднем, используется одной группой танцовщиц?

Свыше 100 вариантов на одного человека - все вместе это коло тонны костюмов. Костюмы у нас качественные, поэтому используются долго и с годами накапливаются. Мы заметили, что даже те наряды, которые были созданы на заре наших выступлений, затем возвращаются в моду, которая, как известно, циклична.

Вы сами танцуете вместе с командой на многих ключевых выступлениях. Это желание держать себя в форме или же возможность контролировать процесс изнутри?

Я участвовала в финалах практически всех крупных мировых турниров, и нет ничего лучше для мотивации команды, чем танцующий бок о бок тренер. И я благодарна моим родителям за генетику (улыбается).

Есть ли, помимо вас, в команде девушки-рекордсменки, которые остаются в Red Foxes максимально долгое время?

Да, это Любовь Щербина, которая больше 15 лет всегда рядом. Аня Ганопольская в команде уже 10 лет. Мы как семья.

Какими качествами должны обладать хорошие чирлидерши?

Помимо стандартных вводных - эффектная внешность и хорошая физическая подготовка, я еще отбираю девочек по способности улыбаться 24 часа в сутки, излучать счастье и всегда иметь лидерский настрой на преодоление кризисных ситуаций.

На каких аренах и в каких городах выступать комфортнее всего?

В развитых странах, где есть современные арены с хорошей инфраструктурой, раздевалками сразу у площадки. Мечтаем, что когда-нибудь и в Киеве будет такая арена - современная и мультифункциональная. С зеркалами и аудиосистемой прямо перед выходом на сцену.

Умение быстро переодеваться очень необходимо для чирлидерш. Как удается отрепетировать это? Какое рекордное минимальное время уходит на смену костюмов?

Две минуты. Мы тренируемся, как в армии (улыбается). В Red Foxes Studio у девочек есть специальный класс по быстрому переодеванию.

Часто ли случаются курьезные ситуации во время выступлений? Расскажите самые интересные случаи.

Пожалуй, самый популярный казус - это борьба со слетающим костюмом во время танца. Происходят с нами и другие забавные истории. Можем, к примеру, забыть одну из участниц в раздевалке или в отеле. Оставить сумку костюмов в такси, перепутать аэропорт вылета - это тоже про нас (смеется).

Возникают ли проблемы с назойливыми поклонниками? Как девушки относятся к знакам внимания со стороны мужчин во время выступлений?

К знакам внимания относятся, в целом, позитивно - им это прибавляет уверенности в себе и женственности. Но бывали случаи и иного рода, когда приходилось вызывать охрану... Есть же, простите, озабоченные люди с больной психикой. С развитием интернета уберечься от таких субъектов еще сложнее. Девушки - люди публичные, и у их популярности есть вторая сторона медали.

Были ли случаи, когда участницы Red Foxes на шоу встретили свою любовь?

В 90 процентах случаев так и происходит (смеется). Девушки молоды, у них есть возможность путешествовать, открывать мир и встречать тех людей, с которыми они дальше строят семьи. Единственное правило, которое действует для участниц коллектива - у нас запрещена любовь с баскетболистами.

Чем спортсмены вам не угодили?

Послушайте, у них работа и у нас - работа. Турниры - это не место для романтических свиданий. Правило номер 12 конституции для танцовщиц Red Foxes звучит жестко: половых связей с баскетболистами не иметь. Хотя сейчас такое поколение пошло, что уследить за кем-то тяжело...

А если все же ловите на горячем? Тут же следует отчисление?

В том-то и дело, что обычно я о случившемся узнаю последней. Если между людьми что-то произошло, то они это не афишируют. До меня доходит через пару лет, когда ребята зовут на свадьбу (смеется). В результате таких вот подпольных романтических связей у нас появилось уже несколько замечательных семей. Но вообще - правило есть правило, и, если уж доходит до откровенного загула, тут я проявляю принципиальность.

Чирлидинг давно стал самостоятельным видом спорта, а недавно Исполком МОК предварительно признал его олимпийским видом. Сейчас он находится в «режиме ожидания» и может присоединиться к 36-ти федерациям, имеющим лицензию МОК. У Red Foxes есть амбиции завоевывать призовые места?

Если говорить о сложившихся шоу-танцовщицах, то им это не очень интересно. А вот для детей такая перспектива - очень кстати. Дело в том, что в чирлидинге нет столь жестких требований к форме исполнения элементов, как, например, в гимнастике. Команда, выполняющая простые комбинации, но делающая это слаженно и синхронно, получит больше баллов, чем девочки, которые разрозненно крутят сальто и другие сверхсложные трюки, не вкладывая в это какую-либо идею и командный дух.

С какого возраста советуете отдавать девочек в Red Foxes Studio?

С 4-х лет. Это оптимальный возраст для развития гибкости, пластики и основ физической формы. Впрочем, помимо физических упражнений, мы обучаем и важным психологическим навыкам коммуникации в группе, командной ответственности, развитию лидерства во всех проявлениях... В наш спорт можно приходить в любом возрасте, и в 50 лет, как показывают успехи ветеранских команд. Наша студия работает в четырех районах Киева и с каждым годом все больше развивается.

Юрий Трохимчук