Свитолина обыграла в четвертьфинале теннисного турнира в Брисбене 9-ю ракетку мира

В четвертьфинальном матче 20-летня харьковчанка за 2 часа 5 минут обыграла входящую в Топ-10 мирового рейтинга Ангелик Кербер из Германии - 6:4, 5:7 6:3, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету Свитолиной 2 эйса и 1 двойная ошибка. Украинка уступала по ходу матча 4:6, 0:3 (во второй партии Кербер вела с двумя брейками), но сумела переломить ход борьбы.

Напомним, что это - уже вторая победа харьковчанки над Кербер. Впервые Элина обыграла немецкую теннисистку на турнире в Ухане осенью прошлого года. Счет личных встреч между Свитолиной и Кербер стал 2-1 в пользу украинки.

За выход в полуфинал харьковчанка поспорит с лидером посева россиянкой Марией Шараповой.

Это будет вторая личная встреча между ними. Напомним, что в прошлом году в первом раунде турнира в Пекине Шарапова победила Свитолину со счетом 6:2 6:2.

Добавим, что в понедельник украинская теннисистка установит новый личный рекорд в рейтинге WTA: Элина поднимется как минимум на 26-ю строчку мировой классификации.