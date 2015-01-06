Самым дорогим футболистом мира назвали Месси
23:30, 06 января 2015Спорт
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В этом году рейтинг самых дорогих футболистов мира возглавил аргентинский нападающий Лионель Месси.
REUTERS
Об этом со ссылкой на BBC Украина и Международный центр спортивных исследований CIES сообщает Новое Время.
По данным CIES, трансферная стоимость форварда Барселоны составляет 220 млн евро.
Второе место в этом рейтинге занял нападающий Реала, португалец Криштиану Роналду. Его стоимость оценивается в 133 млн евро.
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В ноябре 2014 Лионель Месси побил рекорд по количеству голов в чемпионате Испании, тогда же аргентинец был признан лучшим бомбардиром за всю историю Лиги чемпионов.
Сообщается, что предыдущий рекорд был установлен в 1955 году, когда показатель испанского футболиста Тельмо Сарра составил 251 гол.
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