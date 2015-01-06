Россия проиграла Канаде в напряженнейшем матче финала молодежного ЧМ по хоккею (видеообзор)

Россияне начали первый период с двух пропущенных шайб: за две с половиной минуты отличились Энтони Дюклер и Ник Пол. В середине первой 20-минутки одну шайбу отквитал Дмитрий Юдин.

Во втором периоде команды забили друг другу по три шайбы. Подряд забросили Коннор Макдэвид, Макс Доми и Сэм Райнхарт, а затем по шайбе на свой счет записали Иван Барбашев, Сергей Толчинский и Николай Голдобин, установив счет 5:4. Заключительная 20-минутка прошла без голов, таким образом, по окончании матча была зафиксирована победа канадцев с перевесом в одну шайбу, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеСпорт-2014: десять главных достижений украинских атлетовСборные России и Канады в восьмой раз сыграли между собой в финале молодежного первенства планеты. Счет по победам в этих матчах ничейный — 4-4. Канадцы в 16-й раз в истории стали победителями МЧМ и впервые завоевали золотые медали турнира с 2009 года. Россияне в последний раз становились чемпионами соревнований в 2011 году, тогда в финале, названном «Чудом на льду», была повержена Канада (5:3), а все пять шайб российские игроки забросили в последнем периоде.