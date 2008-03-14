Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Кубка УЕФА

Первые матчи состоятся 3 апреля

После жеребьевка европейских клубных футбольных турниров стали известны четвертьфинальные пары Кубка УЕФА: Байер - Зенит Рейнджерс - Спортинг Бавария - Хетафе Фиорентина - ПСВ Первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА состоятся 3 апреля на полях команд, указанных первыми, ответные поединки - 10 апреля. Результаты жеребьевки 1/2 финала Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 3 Четвертьфинал 2 - Четвертьфинал 4 Полуфиналы пройдут 24 апреля и 1 мая. Финал - 14 мая в Манчестере.

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