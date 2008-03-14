Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Кубка УЕФА

17:28, 14 марта 2008
Спорт
2019

Первые матчи состоятся 3 апреля

После жеребьевка европейских клубных футбольных турниров стали известны четвертьфинальные пары Кубка УЕФА:

Байер - Зенит

Рейнджерс - Спортинг

Бавария - Хетафе

Фиорентина - ПСВ

Первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА состоятся 3 апреля на полях команд, указанных первыми, ответные поединки - 10 апреля.

Результаты жеребьевки  1/2 финала

Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 2 - Четвертьфинал 4

Полуфиналы пройдут 24 апреля и 1 мая.

Финал - 14 мая в Манчестере.

 

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