Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Кубка УЕФА
17:28, 14 марта 2008Спорт
2019
Первые матчи состоятся 3 апреля
После жеребьевка европейских клубных футбольных турниров стали известны четвертьфинальные пары Кубка УЕФА:
Байер - Зенит
Рейнджерс - Спортинг
Бавария - Хетафе
Фиорентина - ПСВ
Первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА состоятся 3 апреля на полях команд, указанных первыми, ответные поединки - 10 апреля.
Результаты жеребьевки 1/2 финала
Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 3
Четвертьфинал 2 - Четвертьфинал 4
Полуфиналы пройдут 24 апреля и 1 мая.
Финал - 14 мая в Манчестере.
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