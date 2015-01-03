Порошенко назначил госстипендии выдающимся спортсменам и тренерам
Президент Украины Петр Порошенко выделил стипендии выдающимся деятелям физической культуры и спорта
Об этом говорится в указе Президента № 2/2015 от 2 января, размещенном на сайте главы государства.
В частности Порошенко выделил одну пожизненную стипендию для лица, достигшего 70 лет - Майзлина Исаака Ефимовича, 1930 года рождения, заслуженного тренера СССР и УССР по баскетболу;
А также двухлетние для спортсменов и тренеров:
Базилевича Олега Петровича - 1938 года рождения, заслуженного тренера СССР и УССР по футболу, заслуженного работника физической культуры и спорта Украины;
Джангобегова Анзора Соломоновича - 1939 года рождения, мастера спорта СССР международного класса по самбо и дзюдо, заслуженного работника физической культуры и спорта Украины;
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Зименко Владимира Владимировича - 1935 года рождения, мастера спорта СССР международного класса, заслуженного мастера спорта СССР по стендовой стрельбе;
Ковальчука Ивана Николаевича - 1961 года рождения, мастера спорта СССР международного класса по гребле на байдарках и каноэ;
Курбатова Михаила Павловича - 1935 года рождения, заслуженного тренера СССР и УССР по велоспорту, заслуженного работника физической культуры РСФСР;
Робульца Бориса Михайловича - 1939 года рождения, заслуженного тренера СССР и УССР по легкой атлетике;
Сердечной Нины Петровны - 1923 года рождения, заслуженного учителя физической культуры РСФСР, отличника народного образования СССР.