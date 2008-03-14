Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Первые матчи состоятся 1 и 2 апреля

Сегодня в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка оставшихся стадий европейских клубных футбольных турниров. Только что стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА: «Арсенал» - «Ливерпуль» «Рома» - «Манчестер Юнайтед» «Шальке-04 - «Барселона» «Фенербахче» - «Челси» Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 1 и 2 апреля, ответные поединки - 8 и 9 апреля. Результаты жеребьевки 1/2 финала Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 4 Четвертьфинал 3 - Четвертьфинал 2 Полуфиналы пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля. Финал - 21 мая в Москве.

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