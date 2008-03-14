Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
14:13, 14 марта 2008Спорт
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Первые матчи состоятся 1 и 2 апреля
Сегодня в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка оставшихся стадий европейских клубных футбольных турниров. Только что стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА:
«Арсенал» - «Ливерпуль»
«Рома» - «Манчестер Юнайтед»
«Шальке-04 - «Барселона»
«Фенербахче» - «Челси»
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 1 и 2 апреля, ответные поединки - 8 и 9 апреля.
Результаты жеребьевки 1/2 финала
Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 4
Четвертьфинал 3 - Четвертьфинал 2
Полуфиналы пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля.
Финал - 21 мая в Москве.
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