Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

14:13, 14 марта 2008
Спорт
1021

Первые матчи состоятся 1 и 2 апреля

Сегодня в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка оставшихся стадий европейских клубных футбольных турниров. Только что стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА:

«Арсенал» - «Ливерпуль»

«Рома» - «Манчестер Юнайтед»

«Шальке-04 - «Барселона»

«Фенербахче» - «Челси»

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 1 и 2 апреля, ответные поединки - 8 и 9 апреля.

Результаты жеребьевки  1/2 финала

Четвертьфинал 1 - Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 3 - Четвертьфинал 2

Полуфиналы пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля.

Финал - 21 мая в Москве.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter