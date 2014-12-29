Валентина Семеренко признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

По решению Национального олимпийского комитета Украины лучшей спортсменкой последнего месяца 2014 года признана Олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко. Личный наставник титулованной спортсменки Григорий Шамрай стал лучшим тренером декабря.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде украинка дважды поднималась на пьедестал почета. Она завоевала «серебро» в гонке преследования (10 км) и стала третьей в индивидуальной гонке (15 км).

Свое успешное выступление спортсменка продолжила на этапе мирового Кубка в словенской Поклюке, где принесла Украине две бронзовые награды - в спринте (7,5 км) и гонке преследования (10 км).

Очередную победу Валентина праздновала в немецком Гельзенкирхене, где вместе с Сергеем Семеновым заняла первое место на традиционной Рождественской гонке.

Сейчас Валентина Семеренко занимает вторую строчку текущего общего рейтинга Кубка мира по биатлону.

Лучшей спортсменкой месяца в Украине Валентина Семеренко становится уже второй раз. Символично, что в прошлый раз подобное высокое признание НОК Украины спортсменка также получила в декабре (2013 год).