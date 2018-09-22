Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко: я бы посоветовал родителям не давать детям все сразу, не делать, чтобы дети все получали легко. У них должен быть стимул

Уже в субботу, 22 сентября, украинский спортсмен полетит в Лондон, чтобы увидеть своими глазами титульный бой «супертяжей» Энтони Джошуа – Александр Поветкин, а сразу после британско-российского противостояния перелетит через океан, где у него будет два месяца подготовки к первому в карьере объединительному бою за титулы. Ранее Василий дрался только за один конкретный титул, или отстаивал звание чемпиона мира в бою с претендентом. Кстати, подготовка к бою уже началась. Первый этап Ломаченко провел дома, в родном Белгород-Днестровском (Одесская область), где он бегает на городском стадионе, а также ходит в тренажерный зал. Зал для отработки непосредственно боксерской техники, аналитических занятий и всего сопутствующего этому, он уже использует в Америке.

Этот бой украинский чемпион проведет после первой серьезной травмы в профессиональной карьере, которую украинец получил в предыдущем бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом почти полгода назад, в середине мая.

8 декабря украинец выйдет на ринг знаменитого зала Madison Square Garden на Манхэттене, в Нью-Йорке, где будет проводить уже 13-й по счету бой в своей карьере. Удачный исход поединка позволит украинцу завоевать еще один титул чемпиона и откроет хорошие перспективы – в частности, для завоевания звания абсолютного чемпиона мира.

В интервью, которое спортсмен дал перед отлетом, боксер рассказал о своих ожиданиях от будущего боя, планах на следующие поединки, состоянии после четырехмесячного «отпуска» и ожиданиях, которые возлагает на создаваемую в Одесской области боксерскую базу.

Как здоровье, как рука?

Вы знаете, я так не люблю этот вопрос. Вроде как все хорошо, а после этого вопроса начинаются какие-то проблемы. Поэтому, давайте я по поводу здоровья отвечать не буду. (Ранее в интервью официальному каналу в YouTube Loma Official TV спортсмен рассказывал, что испытывает боли и дискомфорт, однако в октябре уже сможет боксировать).

Когда начнется подготовка к бою с Педрасой?

Подготовка уже началась. В субботу я вылетаю в Британию на бой Джошуа - Поветкин. После этого лечу в Штаты на два месяца для подготовки к бою 8 декабря.

Вы долго не тренировались. Это один из наибольших перерывов в вашей жизни и насколько вам хочется занырнуть в тренировочный процесс?

Да, у меня был долгий перерыв. Я отдыхал около четырех месяцев. Это самый длительный простой в моей карьере. Наверное, так должно было быть. Я с четырех лет занимаюсь спортом, я делал много разного и тяжелого. Сейчас настало время отдохнуть и теперь с новыми силами я готовлюсь к своему следующему поединку. Сложно или нет? Это когда ходишь на работу изо дня в день и наступает отпуск, после которого тяжело втягиваешься в работу. Так и для меня. Конечно, тяжело, но на сегодня это моя работа.

Очень тяжело собраться, настроиться и заставить себя работать. Отдых получился разноплановый, в моем любимом ключе: природа, охота, рыбалка, друзья, семья, шашлыки. Один раз удалось выехать за границу и отдохнуть на море с Александром Усиком, кумовьями, детками и семьей.

По рингу соскучились?

Нет. Когда пульс поднимается за 160, пропадает желание работать. Это первые длительные каникулы в моей спортивной карьере. Меня это немного расслабило, но я знаю, что у меня впереди, я знаю свои цели и задачи, они меня заставят собраться.

А перчатки уже хочется одеть?

Я их уже надевал.

Когда Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, что почувствовали в этот момент?

Я рад за него. Я, как спортсмен, понимаю, что это значит и что за этим стоит. Когда человек становится абсолютным чемпионом мира — это вышка, это — топ. Я искренне рад за него. Ему удалось то, что я всю свою профессиональную карьеру хотел сделать. Для меня это еще один стимул. Если Саша стал абсолютным чемпионом мира, то и я должен.

У вас бой в начале декабря, а у Александра Усика в начале ноября, отпустите ли вы Анатолия Ломаченко готовить Александра к Тони Белью?

Вы считаете, что человека можно за месяц подготовить к ответственному бою? Это не совсем правильно. Во-первых, я отца не держу, но, во-вторых, за месяц ничего не сделаешь.

Как оцените своего будущего соперника Педрасу? Сильные-слабые стороны оппонента…

Педраса такой боксер, который сушит бой. Тем не менее, я вспоминаю сразу же Джервонту Дэвиса, который с ним боксировал и разобрался с ним без проблем. Поэтому я сомневаюсь, что он доставит мне серьезные трудности. Однако я буду готовиться так, как и к чемпионскому бою.

Смотрели бой Бельтран – Педраса?

Нет, не смотрел. На самом деле бой был 50 на 50. Я никому не отдавал предпочтение перед боем.

Ваш бой с Бельтраном получился бы ярким…

100%, лично для меня это было бы интереснее. Это боксер, который идет вперед, он хочет боксировать, и мне с такими боксерами приятнее и интереснее боксировать.

А бой Майки Гарсиа – Истер видели?

Я видел полбоя. Все эти бои я буду смотреть, если я буду боксировать с одним из оппонентов. Сейчас у меня начнется лагерь, и мы обязательно посмотрим бой с Бельтраном.

Гарсиа заявил, что он уже сейчас готов провести с вами бой, но Боб Арум ему не звонит…

Говорить — это не мешки таскать. Я тоже могу всех подряд называть, но это не значит, что кто-то мне эти бои устроит. Это интересный и желаемый бой для меня. Для меня важно оставить свое имя в истории бокса, и для меня этот бой — большая глава в моей истории. Я думаю, что этот бой точно неизбежен. Когда он состоится — это вопрос, и это вопрос к бизнесменам, а не спортсменам. Я, как спортсмен, хочу этот бой сейчас, но мне приходится играть в игру бизнесменов.

Но вы ждете боя с Майки Гарсией?

Я его не жду. Я хотел бы провести с ним поединок. Если я завоюю еще один пояс, то имеет смысл говорить о поединке с Майки Гарсиа, но я не люблю бежать впереди паровоза. Для начала нужно провести поединок 8 декабря, а после этого будет понятно.

Недавно вы набрали миллион подписчиков в Instagram. Для вас это важно?

Я не скажу, что я переживаю по этому поводу, но мне безумно приятно. Этот миллион подписался из-за того, что им нравится то, что я делаю.

В соцсетях трудно было не заметить, что вы пополнили парк автомобилей. Вы меняете или пополняете парк машин?

Сейчас я купил, не менял. У меня был Land Cruiser 200, я его переделал под охоту и рыбалку, но я всегда мечтал о Gelandewagen. Раньше размер штанов не позволял купить, но наступил тот день, когда я смог себе позволить купить эту машину, и я сделал это.

Какое ваше любимое блюдо?

Те, кто наблюдают за моей спортивной жизнью знают, что я люблю итальянскую кухню. Я люблю пасту. Могу ее есть утром, в обед и вечером.

Поделитесь мотивационными рецептами для детей, для маленьких, начинающих спортсменов, как отец.

Я бы посоветовал родителям не давать детям все сразу, не делать так, чтобы дети все получали легко. У детей должен быть стимул. Например, если ребенок хочет игрушку, нужно поставить перед ним задачу.

Будет ли когда-нибудь мастер-класс от Ломаченко?

Да, может быть когда-то будет.

База в Одесской области для тренировок, что это для вас – бизнес, социальная миссия, удовлетворение каких-то амбиций?

Лично для меня — это бизнес. Это мои инвестиции на родной земле. Я совместил приятное с полезным. Я сделал боксерский зал в таком стиле, в котором хотел. Украина осталась без спортивной базы на море. Раньше мы все ездили в Алушту, а сегодня в Украине нет такой базы. Я пытаюсь сделать большую олимпийскую базу у себя на родине.

У вас есть видение того, как она будет работать?

Я вижу, что она будет работать круглогодично, но для реализации этого потребуется много средств и времени. Нужно еще 3-4 года, чтобы наши задумки воплотились в жизнь. Я не один собственник этой базы. Мы — большая команда, которая выдвигает идеи, и, обсудив их, мы воплощаем их в жизнь.

Кирилл Стадниченко