«Черноморец» покидают сразу три тренера

Три тренера футбольного клуба «Черноморец» (Одесса) одновременно уходят из команды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, команду покинули Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

В сообщении отмечается, что 26 декабря по обоюдному согласию сторон с тремя тренерами расторгнуты контракты.

«Эти специалисты, входившие в тренерский штаб Романа Григорчука, внесли свой заметный вклад в прогресс и турнирные достижения «Черноморца» за последние четыре года. Коллектив нашего клуба благодарит тренеров за высококачественную работу и желает им новых профессиональных успехов», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеЭкс-тренер "Черноморца" Григорчук подписал контракт с азербайджанской "Габалой"Как сообщал УНИАН, 16 декабря по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт между ФК «Черноморец» (Одесса) и главным тренером клуба Григорчуком.

Григорчук возглавлял команду «моряков» с 16 ноября 2010 года. Под его руководством «Черноморец» провел 148 официальных матчей, в которых одержал 64 победы, сыграл 37 раз вничью, уступив в 47-ми поединках при разности мячей 173−157. Лучшее достижение в чемпионате Украины - 5-е место (2013/2014).

В 2013-м году «Черноморец» играл в финале Кубка Украины, сражался за Суперкубок страны.

«Наша команда дважды завоевывала путевку в Лигу Европы, год назад пройдя в раунд плей-офф этого турнира, впервые в истории подарив Одессе еврокубковую весну", - сказано в сообщении клуба.