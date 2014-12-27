Украинские биатлонисты Семеренко и Семенов выиграли "Рождественскую гонку"
21:04, 27 декабря 2014Спорт
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В Гельзернкирхене (Германия) завершилась самая престижная в мире коммерческая гонка
Семеренко и Семенов выиграли престижную гонку / biathlon-aufschalke.de
В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная в мировом биатлоне коммерческая Рождественская гонка, победителем которой стала украинская пара Валентина Семеренко и Сергей Семенов.
Украинцы финишировали 5-ми в масс-старте, но в гонке преследования практически не промахивались на стрельбе и быстро прошли дистанцию по скорости.
Украинцы выиграли с результатом 31 минута 03.2 секунды опередив на финише немцев Хильдебранд/Лессер (7,7 секунды отставания) и россиян Романову/Гараничева - 15,1 секунды.
Рождественская гонка ежегодно проходит в Гельзенкирхене на протяжении 13 лет.
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