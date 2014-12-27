Украинские биатлонисты Семеренко и Семенов выиграли "Рождественскую гонку"

В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная в мировом биатлоне коммерческая Рождественская гонка, победителем которой стала украинская пара Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Украинцы финишировали 5-ми в масс-старте, но в гонке преследования практически не промахивались на стрельбе и быстро прошли дистанцию по скорости.

Украинцы выиграли с результатом 31 минута 03.2 секунды опередив на финише немцев Хильдебранд/Лессер (7,7 секунды отставания) и россиян Романову/Гараничева - 15,1 секунды.

Рождественская гонка ежегодно проходит в Гельзенкирхене на протяжении 13 лет.