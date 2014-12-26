"Динамо" будет избегать товарищеских матчей с российскими клубами - Суркис

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт клуба.

"Такой принципиальной позиции (не играть с русскими клубами - ред.) нет, но если есть возможность провести спарринг с любой другой командой, чтобы не было лишнего ажиотажа и пустых разговоров на тему политики, мы будем стараться удержаться от спаррингов с российскими клубами в это время", - сказал Суркис.

Читайте такжеТренером дубля киевского "Динамо" назначен Вадим ЕвтушенкоТакже он опроверг слухи о запрете спаррингов с конкретными клубами.

"То, что писали в Интернете о том, что я якобы категорически запретил играть с «Краснодаром» или «Кубанью», не соответствует действительности. Но моя позиция такая, что если этих спаррингов можно избежать, то лучше так и сделать, чтобы не было лишнего антагонизма, которого и так хватает. К сожалению, сегодня в нашем обществе негативная энергетика преобладает над позитивной", - заявил Суркис.