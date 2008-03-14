Матузалем хочет вернуться в «Шахтер», Луческу колеблется

Без трех игроков основы в суперважном матче Чемпионата Украины против "Металлиста" вынужден выйти донецкий "Шахтер".

Участие Раца, Дуляя и Илсиньо в субботней игре под большим вопросом, однако все футболисты уже тренируются в основной группе. Об этом накануне на открытой тренировке горняков говорил наставник вице-чемпиона Украины Мирча Луческу. Румынский специалист оценил шансы на победу в противостоянии с харьковским "Металлистом" как приблизительно равные.

Кроме комплиментов в адрес будущего оппонента, Луческу прокомментировал недавнее заявление Матузалема, который якобы признал свою ошибку и готов вернуться в "Шахтер".

Мирча Луческу, главный тренер ФК "Шахтер": "За время отсутствия Матузелема выросли новые игроки. Говорить что-то конкретно рано. Нет окончательного вердикта. Возвращение его исключать также нельзя".

ICTV