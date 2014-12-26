Yessa - YES!!! Грандиозному ТРЦ в Одессе - быть!

Строительство ТРЦ "Yessa" в поселке Котовского в Одессе вошло в активную фазу.

Новый комплекс общей площадью 60 тыс. кв.м. будет включать в себя продовольственный супермаркет «Сільпо», магазин бытовой техники Сomfy, боулинг клуб «Lucky Strike» (16 дорожек), детский развлекательный центр «Чудо парк», кинотеатр «Мультиплекс» и фитнес-клуб «Sport Life».

Информация в некоторых СМИ о приостановке строительства не подтвердилась. Хозяйственный суд Одесской области пришел к выводу, что строительство является полностью законным, и уже в следующем году ТРЦ "Yessa" сможет принять первых посетителей.