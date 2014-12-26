В России заговорили о нехватке денег на ЧМ-2018
12:14, 26 декабря 2014Спорт
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Председатель оргкомитета "Россия-2018", министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что у организации существует дефицит бюджета на 2015-й год, и она собирается привлечь пожертвования.
Мутко рассказал о дефиците бюджета на подготовку к ЧМ-2018
В пятницу состоялось четвертое заседание управляющего оргкомитета "Россия-2018", сообщает Р-Спорт.
"Бюджет на 2015-й год был утвержден. Год будет напряженный. Те просьбы, которые есть у оргкомитета, бюджет из-за ситуации в стране не может пока удовлетворить. Будем стараться привлекать какие-то пожертвования (от частных и государственных компаний). Есть определенный дефицит. Хочется провести на хорошем уровне жеребьевку - это главное мероприятие 2015 года", - сказал Мутко журналистам.
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Ранее в ноябре директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что бюджет организации исчисляется в иностранной валюте, поэтому не зависит от курса.
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