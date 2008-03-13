Результаты матчей Кубка УЕФА

Рейнджерс присоединился к победителям

Завершается игровой день в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА. Вердер - Рейнджерс 1:0 (Диего 58). По результатам двух матчей (1:2) в четвертьфинал проходит Рейнджерс. Спортинг - Болтон 1:0 (Перейринья, 85). Этот счет устраивает Спортинг, сыгравший первый матч вничью 1:1. Напомним, что вчера в четвертьфинал вышли Бавария, Зенит, Фиорентина, Хетафе, ПСВ и Байер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter