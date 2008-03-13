Результаты матчей Кубка УЕФА
23:23, 13 марта 2008Спорт
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Рейнджерс присоединился к победителям
Завершается игровой день в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА.
Вердер - Рейнджерс 1:0 (Диего 58). По результатам двух матчей (1:2) в четвертьфинал проходит Рейнджерс.
Спортинг - Болтон 1:0 (Перейринья, 85). Этот счет устраивает Спортинг, сыгравший первый матч вничью 1:1.
Напомним, что вчера в четвертьфинал вышли Бавария, Зенит, Фиорентина, Хетафе, ПСВ и Байер.
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