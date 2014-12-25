Кличко номинирован на звание лучшего боксера года

23:29, 25 декабря 2014
Спорт
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В список номинантов на звание лучшего боксера 2014 года по версии издания Fightnewsпопал украинец Владимир Кличко.

/ klitschko-brothers.com

В числе претендентов на звание бойца года попали также японец Наоя Инуэ, пуэрториканец Мигель Котто, американец Теренс Кроуфорд, ямайски боксер Николас Уолтерс, Роман Гонсалес из Никарагуа и россиянин Сергей Ковалев, пишет Новое время.

Свой последний бой Владимир провел в ноябре 2014 года и отстоял титул IBF, отправив Кубрата Пулева в нокаут в 5 раунде.

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В немецком Гамбурге украинский супертяжеловес Владимир Кличко встретился на ринге с 33-летним болгарцем Кубратом Пулевым и одержал победу. Это 53-я победа спортсмена. Боксер посвятил ее Украине и украинцам, которые защищают свою страну. 

"Я хочу посвятить этот нокаут всем людям, которые сейчас борются за независимость Украины", - сказал Владимир Кличко.

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