Кличко номинирован на звание лучшего боксера года

В числе претендентов на звание бойца года попали также японец Наоя Инуэ, пуэрториканец Мигель Котто, американец Теренс Кроуфорд, ямайски боксер Николас Уолтерс, Роман Гонсалес из Никарагуа и россиянин Сергей Ковалев, пишет Новое время.

Свой последний бой Владимир провел в ноябре 2014 года и отстоял титул IBF, отправив Кубрата Пулева в нокаут в 5 раунде.

Читайте такжеВладимир Кличко с супругой впервые показали своего ребенка (фото)

В немецком Гамбурге украинский супертяжеловес Владимир Кличко встретился на ринге с 33-летним болгарцем Кубратом Пулевым и одержал победу. Это 53-я победа спортсмена. Боксер посвятил ее Украине и украинцам, которые защищают свою страну.

"Я хочу посвятить этот нокаут всем людям, которые сейчас борются за независимость Украины", - сказал Владимир Кличко.