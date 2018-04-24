Спорт-2014: десять главных достижений украинских атлетов

2014-й год стал для Украины богатым на спортивные события с приставкой «супер». Если на «празднике жизни» - Чемпионате мира по футболу в Бразилии – мы были чужими, то на Олимпиаде в Сочи или Чемпионате мира по баскетболу украинцы не только присутствовали, но и одержали ряд весомых побед, лишь укрепив имидж спортивной державы. Плюс, как всегда, порадовали отдельными победами континентального и мирового форумов представители летних видов спорта и, уже в который раз, дважды эффектно защитил свои титулы боксер Владимир Кличко. УНИАН составил собственную десятку главных успехов украинского спорта в 2014-м.

1. Победа эстафетной команды по биатлону и бронза в спринтерской гонке Виты Семеренко на Играх в Сочи

Главным спортивным событием каждого четного года остается Олимпиада. В високосные годы – летние Игры, в невисокосные – зимние. В феврале 2014-го все сильнейшие представители зимних видов собрались на Играх в Сочи. Реальные успехи в виде олимпийских медалей ожидались в Украине от представителей только двух видов спорта – фристайла (акробатические прыжки) и биатлона. При этом, если соревнования в акробатике проходили в пределах одного дня и не принесли украинским болельщикам желаемого эффекта, то турнир в биатлоне растянулся на все время проведения Игр и держал в напряжении во время каждой женской гонки.

Уже во второй соревновательный день, 9 февраля, первую за 8 лет медаль зимних Игр Украине принесла Вита Семеренко. Она ни разу не промахнулась на огневых рубежах, а по скорости была третьей, уступив почти 22 секунды Анастасии Кузьминой из Словакии, и меньше двух секунд Ольге Вилухиной из России. Другие наши лидеры – Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная – допустили по одному промаху и в 10-ку сильнейших не попали, но сделали неплохую заявку на эстафетную гонку. Единственной, кто провалила спринт, стала Юлия Джима – 3 промаха и 42-е место. Впрочем, почти в каждой эстафетной команде есть свое «слабое звено».

Исторический успех пришел к сборной Украины в последней женской гонке – эстафете – за 2 дня до закрытия Игр. Выступления предыдущих двух-трех сезонов показывали, что любая из четверки лидеров украинских биатлонисток может рассчитывать на медаль Игр. В итоге, награды получили все. И награды оказались высшей пробы. Украинки всю дистанцию шли в группе лидеров, вместе с командами России и Норвегии. Существенным оказался и тот фактор, что с волнением в этот раз смогла справиться и Юлия Джима, не допустившая ни одного промаха на огневых рубежах. В итоге, украинская команда опередила сборную России на 26,4 секунды, а Норвегию – на 37,6.

Стоит напомнить, что это – второе золото зимних Игр во всей истории выступлений сборной Украины на Белых Олимпиадах. В 1994-м году, в норвежском Лиллехаммере, первую награду высшей пробы завоевала фигуристка Оксана Баюл.

2. Дебют мужской сборной Украины по баскетболу на Чемпионате мира

В 2014-м году продолжилась череда успехов и мужской сборной Украины по баскетболу. Команда успешно дебютировала на мировом первенстве, которое в этом году проходило в Испании.

Напомним, что на первый в своей истории ЧМ команда попала благодаря успеху годичной давности на Евробаскете в Словении. В сентябре 2013-го украинцы заняли высокое 6-е место, хотя ранее уже само участие в турнире являлось большим успехом для команды. За все годы независимости, сборная Украины 5 раз не могла пробиться в финальную часть Евробаскета – 1993, 1995, 1999, 2007 и 2009. Еще 5 раз команда участвовала в континентальных первенствах – 1997, 2001, 2003, 2005, 2011, а лучшим результатом стало 13-е место на дебютном для страны чемпионате Старого света в 97-м.

Разумеется, при таких результатах, шансов попасть на ЧМ не было изначально. Прорыв в элиту стал возможен благодаря успеху команды, под руководством американского специалиста Майка Фрателло, на турнире в Словении, где украинцы одержали 6 побед в 10 матчах, а «историческим» стал выигрыш в полуфинале турнира за 5-8 места у сборной Италии. Ведь на ЧМ классифицируются ровно 6 лучших команд по итогам Евробаскета.

На мировом первенстве сборной Украины откровенно не повезло. Команда одержала на групповом этапе 2 победы при 3 поражениях (были повержены сборные Доминиканской республики и Турции) и имела одинаковые показатели с командами Доминиканы и Новой Зеландии в итоговой таблице первого этапа. Все решило поражение с крупным счетом от новозеландцев – 61:73. После подсчетов дополнительных показателей стало ясно, что украинцам не хватило всего-то 2 очков (одно попадание со средней дистанции) в игре с этой командой. Плюс, явно не доставало опыта: одно из трех поражений подопечные Фрателло потерпели в игре с явным аутсайдером – сборной Финляндии.

Таким образом, украинцы заняли 5-е место в турнирной таблице группы – после сборных США, Турции, Доминиканы и Новой Зеландии, но опередили Финляндию, одержавшую свою единственную победу над… сборной Украины. Итоговое, 18-е место ЧМ, немного не соответствует уровню и потенциалу нынешней мужской сборной Украины, но относительную неудачу можно списать на отсутствие опыта команды-дебютанта турнира столь высокого уровня. По качеству игры украинцы вполне могли уже в этот раз претендовать на попадание в десятку сильнейших в мире.

3. Две успешные защиты титула чемпиона мира по боксу Владимира Кличко

После окончательного ухода из ринга Виталия Кличко, взоры украинских болельщиков сосредоточились на его младшем брате Владимире – обладателе титулов чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO, а также по версии авторитетного журнала The Ring. В коллекции Кличко-младшего, на данный момент, не хватает только титула WBC, которым, вплоть до завершения своей карьеры, владел Виталий.

26 апреля в немецком Оберхаузене младший из украинских братьев-чемпионов сошелся в бою с австралийцем Алексом Леапаи. Свое преимущество Кличко обозначил уже в первом раунде, когда в результате трех джебов подряд соперник попал в нокдаун. В дальнейшем австралиец действовал осторожно и сумел продержаться до 5-го раунда. В этот момент он пошел в атаку и попытался поразить украинца размашистым свингом, от которого Кличко легко увернулся. После этого Владимир стал действовать агрессивнее и до конца раунда дважды отправлял соперника на настил ринга. Третье падение стало ключевым – рефери зафиксировал нокаут.

6 сентября должен был состояться бой против болгарина Кубрата Пулева, которого многие специалисты считали достойным оппонентом украинцу. Но, незадолго до боя, Кличко отказался от его проведения из-за полученной травмы и попросил перенести проведение поединка на более поздний срок. Это породило массу слухов о том, что украинский чемпион не желает встречаться с достойным противником и всячески избегает боя. Тем не менее, довольно быстро была утверждена новая дата – 15 ноября.

Бой, прошедший, на этот раз, в другом немецком городе – Гамбурге – был богат на события. Уже на 30-й секунде Пулев потряс соперника джебом, но еще до конца первого раунда сам дважды побывал в нокдауне. В дальнейшем соперник держался достойно и еще не раз доставлял большие проблемы Кличко, но ему не хватило опыта в бою с действующим чемпионом мира, который провел решающую атаку в 5-м раунде – и очередной нокаут авторства украинского чемпиона.

На 25 апреля 2015 года в Нью-Йорке намечено проведение боя Кличко с американцем Брайантом Дженнингсом. В случае, если бой состоится, и украинец его выиграет, еще до конца 2015 года он может провести бой с чемпионом мира по версии WBC Бермейном Стиверном. А, в случае победы и в этом бою – стать абсолютным чемпионом мира. На данный момент это – главная цель в карьере украинского боксера.

4. Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию

Свою четвертую золотую награду чемпионки мира саблистка Ольга Харлан завоевала в июле, на турнире в Казани. Любопытно, что на пути к финалу наша спортсменка дважды обыгрывала представительниц сборной страны-организатора соревнований – России. В четвертьфинале Харлан оказалась сильнее лидера российской команды и одной из своих самых принципиальных соперниц – Софьи Великой (15:9). А в полуфинале – менее титулованной, но не менее опасной Екатерины Дьяченко (15:7). В финале оппоненткой украинки была еще одна принципиальная соперница – олимпийская чемпиона Афин-2004 и Пекина-2008 в личном зачете американка Мариэль Загунис, которую украинка одолела со счетом 15:12.

Кроме того, в командном турнире саблисток украинки заняли 3-е место, пропустив вперед лишь сборные США и Франции. В матче за бронзу сборная Украины одолела Италию со счетом 45:42.

Напомним, что в 2013-м, на чемпионате мира в Будапеште, Харлан сделала «золотой дубль», выиграв и личное первенство, и командное. А до этого команда украинских саблисток выиграла золото ЧМ-2009 в Анталье. В том же 2009-м, в Пловдиве, Харлан и сборная Украины стали чемпионками Европы – и в личном, и в командном зачете.

Самым же крупным успехом украинских саблисток остается победа на Олимпиаде-2008 в Пекине. В Лондоне-2012 командные соревнования саблисток не проводились, а в личном первенстве Харлан завоевала бронзу, проиграв лишь один бой Софье Великой в полуфинале.

5. Олег Верняев – чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике

Настоящий прорыв в этом году совершил 21-летний уроженец Донецка, представитель спортивной гимнастики Олег Верняев. Его имя впервые было отмечено на чемпионате Европы-2012 во французском Монпелье, где он завоевал серебро в упражнении на брусьях. Спустя год, на ЧЕ-2013 в Москве, дончанин выиграл бронзу в многоборье.

В 2014-м спортсмен получил сразу 4 награды на двух крупнейших соревнованиях – чемпионатах мира и Европы. При этом две из них – высшего достоинства. В мае Верняев стал сильнейшим на первенстве Европы в Софии в упражнении на брусьях. А в октябре, на Чемпионате мира в китайском Нанкине, повторил свой успех на любимом снаряде. Кроме того, на майском чемпионате Европы он завоевал еще две бронзы - в опорном прыжке и командных соревнованиях.

Похоже, перед грядущей Олимпиадой-2016 в Рио, у Украины появился еще один реальный претендент на медаль.

6. Богдан Бондаренко – чемпион Европы по легкой атлетике

«Звезда» 24-летнего харьковчанина Богдана Бондаренко зажглась еще на Чемпионате мира-2013 в Москве, когда на стадионе «Лужники» ему не было равных в секторе для прыжков в высоту. Но понять, что это было – «калиф на час» или рождение новой «звезды» - специалистам и любителям легкой атлетики предстояло в 2014-м. В текущем году Бондаренко отчетливо доказал, что он пришел на Олимп всерьез и надолго.

Главным стартом стал Чемпионат Европы в Цюрихе. Швейцарский город подарил Бондаренко и Украине золотую медаль чемпиона Европы. Победным для украинца стал прыжок на высоте 2,35 метра. Крайне любопытно, что этот турнир подарил Украине и еще одного потенциального «звездного» прыгуна в высоту. Андрей Проценко завершил соревнования на втором месте с результатом 2,33. О перспективах серебряного призера первенства Европы, впервые в карьере добившегося столь серьезного успеха, опять же, можно будет говорить не ранее, чем по итогам крупнейших соревнований сезона-2015. В этом секторе украинцы, совместными усилиями, оставили на 3-м месте олимпийского чемпиона Лондона-2012, россиянина Ивана Ухова – 2,30.

Говоря о Бондаренко, также стоит отметить, что, как и в 2013-м году, помимо главного официального старта сезона-2014, Богдан выиграл ряд престижнейших коммерческих соревнований. И уже понятно, что в Рио-2016 он будет одной из главных надежд Украины.

7. Юрий Чебан – чемпион мира по гребле на каноэ

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в каноэ на дистанции 200 метров в этом году завоевал свою вторую золотую медаль чемпиона мира. На ЧМ-2014 в Москве он вновь стал сильнейшим. При этом он повторил собственный успех 7-летней давности (ЧМ-2007 в немецком Дуйсбурге). Все три высшие награды Олимпиады и ЧМ гребец из Одессы завоевал на своей коронной 200-метровке. Кроме того, на нынешнем ЧМ в Москве, Чебан выиграл серебро в дисциплине 4х200 метров, став обладателем двух медалей мирового первенства.

Всего же в копилке спортсмена 6 наград мировых первенств (2 золота, 3 серебра и бронза) и две – олимпийские (золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008).

В послужном списке украинца не хватает только награды высшей пробы Чемпионата Европы. В континентальных первенствах он участвовал до 2011-го года, завоевав 4 бронзы и 1 серебро.

8. Жан Беленюк – чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ по греко-римской борьбе

Сын украинки и руандийца 23-летний киевлянин Жан Беленюк в 2014-м году завоевал медали обоих самых престижных турниров, добыв первую громкую победу в карьере. До нынешнего года на счету Беленюка была бронза чемпионата Европы-2012.

В апреле спортсмен стал чемпионом Европы на турнире, который проходил в финском Вантаа. А, спустя полгода, в сентябре, в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат мира, во время которого украинец проиграл лишь одну схватку из пяти – в полуфинале представителю Азербайджана Саману Тахмасеби. В предварительных встречах и схватке за бронзовую медаль – против представителя Германии Рамсина Азизсира - наш спортсмен оказался сильнее оппонентов.

Теперь на его счету три большие награды и, опять же, весьма неплохие перспективы на Рио…

9. Елена Костевич – серебряный призер ЧМ по пулевой стрельбе

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по пулевой стрельбе, жительница Чернигова Елена Костевич, по-прежнему, в строю и готова к крупным успехам.

В 2014-м она завоевала серебряную медаль чемпионата мира в испанской Гранаде в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Поражение в борьбе за золото оказалось крайне обидным. В финале украинка лидировала перед двумя последними выстрелами в дуэли с представительницей Кореи Джун Джихе. Но предпоследний выстрел на 8,4 очка перечеркнул шансы украинки на золото. В итоге, Костевич проиграла кореянке всего 0,7 балла - на мишени это расстояние составляет чуть больше миллиметра.

Нынешняя медаль ЧМ - всего вторая в богатой на турниры карьере украинки. В 2002-м году, в возрасте всего 17 лет, Елена стала чемпионкой мира в этой же дисциплине – пневматическом пистолете. Даже олимпийских наград у нее больше – три. К золоту Афин-2004, спустя 8 лет, она прибавила две бронзы Лондона-2012 – в пневматическом пистолете (10 м) и пистолете (25 м).

Говоря же про Рио-2016, стоит отметить, что именно Костевич своим успехом завоевала первую олимпийскую лицензию для Украины на грядущие Игры.

10. Станислав Горуна – призер чемпионата мира по каратэ

Последнее место в нашем списке отдано не олимпийскому виду спорта и не представителю профессиональной лиги или единоборства, как в случае с Кличко. Но повод для включения в десятку лучших – весьма значительный. На чемпионате мира по каратэ, который прошел в ноябре в Бремене (Германия), украинские спортсмены завоевали медали – впервые в истории.

Обладателями бронзовых наград стали львовянин Станислав Горуна (до 75 кг) и одесситка Ирина Зарецкая (до 68 кг). В решающих схватках за третье место они победили бойцов из Египта: Горуна – Омара Абдель Рахмана (9:5), а Зарецкая - Фатьму Махмуд (4:0).

Кроме того, в нынешнем году, но чуть раньше, Горуна стал вице-чемпионом Европы на турнире в Тампере (Финляндия). И тот же Горуна и Анита Серегина стали победителями серии турниров Karate1 Premier League Всемирной федерации каратэ сезона-2014 – одной из самых престижных серий соревнований в мировом каратэ, которая включает в себя до 10 соревнований ежегодно.

Таким образом, Горуна стал обладателем сразу трех престижных наград в 2014-м году.

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…Уходящий год стал тяжелым испытанием для всей Украины, и спорт здесь – не исключение. Из-за оккупации россиянами Крыма и инспирированной Кремлем войны на востоке, страна оказалась в крайне тяжелом финансовом положении, а также утратила статус безопасного государства для мировых спортивных организаций.

13 июня совет Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европы) принял решение отобрать у Украины право проведения Евробаскет-2015. Удар по имиджу – колоссальный. И это при том, что национальная команда страны, под руководством известного американца Майка Фрателло, за два последних года добилась впечатляющих успехов и прогресса.

Впрочем, европейцы надеются, что ситуация улучшиться: и Украине дали еще один, дополнительный, шанс – позволив провести Евробаскет-2017.

Правда, так как, к сожалению, за полгода, прошедших с момента принятия решения 13 июня, кардинально мало что изменилось, риск потерять и Евробаскет-2017 – вполне реален. После Исполкома Федерации баскетбола Украины, состоявшегося в середине декабря, президент ФБУ Александр Волков отметил, что у Украины есть время сдвинуть дело организации турнира с «мертвой точки» до мая. Впрочем, результат майского заседания Совета ФИБА-Европа можно легко предсказывать уже сейчас.

Кроме того, отток средств и общая ситуация в стране ударили и по отечественным клубам Суперлиги. Никто из них так и не заявился в число участников еврокубков (хотя еще в сезоне 2013/14 в самом престижном турнире – Евролиге – дебютировал чемпион Украины киевский «Будівельник»), а легионеров в ведущих командах страны можно пересчитать по пальцам одной руки. Соответственно, резко упал и общий уровень исполнительского мастерства.

Значительный отток легионеров был зафиксирован и в футбольной Премьер-лиге, что также не могло не сказаться на общем уровне футбола. В эксклюзивном интервью УНИАН в декабре главный тренер сборной страны Михаил Фоменко отметил, что возросшее количество отечественных игроков в клубах отнюдь не добавило работы тренерскому штабу сборной. Материала для работы, как такового, нет.

Наконец, в этом сезоне впервые за многие годы не проводится чемпионат Украины по хоккею. Опять же, совсем недавно в стране был настоящий «бум» этого вида спорта. В сезоне 2011/12 была сформирована Профессиональная хоккейная лига. В январе 2012-го запущен телеканал «Хоккей», а в 2013-м создана команда Континентальной хоккейной лиги «Донбасс», которую, поочередно, тренировали именитый словак Юлиус Шупплер и менее опытный, но молодой и амбициозный, россиянин Андрей Назаров.

Ситуация резко изменилась в худшую сторону летом 2014-го года. «Донбасс» взял «академический» отпуск в КХЛ (проводить матчи в Донецке невозможно). А осенью стало понятно, что сезон 2014/15 в чемпионате Украины попросту не состоится – у потенциальных команд-участниц нет спонсоров. Турнир отменился во второй раз за все годы независимости (впервые это произошло в сезоне 1995/96 годов).

В этот критический для Украины период далеко не лучшим образом повели себя и многие ведущие атлеты страны, меняющие гражданство. В частности, покинули Украину и готовы начать выступления за сборную России гандболистки Юлия Манагарова и Регина Шимкуте. Титулованная гребчиха-байдарочница Инна Осипенко-Радомская (чемпионка и неоднократный призер Олимпийских игр) оформляет гражданство Азербайджана, а юная и перспективная пловчиха Виктория Солнцева совсем недавно дебютировала на чемпионате мира на «короткой воде» (длина бассейна – 25 метров) за сборную Турции.

Это – единичные примеры того, что уже в ближайшее время может стать массовым явлением. Ведь в мире есть много стран, желающих поживиться за счет чужих талантов. Правда, в случае победы Украины – на фронтах войн с оккупантами, коррупцией и нежеланием чиновников проводить жизненно необходимые для страны реформы – этих печальных перспектив можно будет избежать. На что надеется и чего желает всем украинцам, уходя на короткие новогодние каникулы, спортивное подразделение УНИАН.

Кирилл Стадниченко