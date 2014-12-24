Гонорар боксера Мейуэзера за один бой составит рекордные 120 млн. долларов

Инвестиционная группа из ОАЭ увеличила гонорар, предлагаемый американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, до 120 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.

«СМИ говорят, что мы повысили предложение на 10 миллионов долларов — до 120, и они правы. Это крупнейший гонорар в истории спорта для человека за одно мероприятие. Если бой состоится в Абу-Даби, это будет по-настоящему глобальным событием», — заявил один из руководителей инвестиционной группы Акбар Мухаммад.

Один из самых долгожданных боев в мире бокса в полусредней весовой категории может состояться весной 2015 года. В настоящее время стороны ведут переговоры. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В конце ноября арабская инвестиционная группа предложила Мэйуэзеру за участие в поединке 110 миллионов. Представители спортсмена ответили отказом.

37-летний Мэйуэзер выиграл все 47 боев на профессиональном ринге. На счету 36-летнего Пакьяо 57 побед в 64 боях при пяти поражениях и двух ничьих.