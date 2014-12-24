СБУ и ГПУ проводят обыски в Федерации футбола Украины – Лубкивский

13:06, 24 декабря 2014
Спорт
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Руководство Федерации футбола Украины подозревают в отмывании средств в особо крупных размерах 

ФФУ / ffu.org.ua

Служба безопасности и Генеральная прокуратура Украины проводят обыски в доме Федерации футбола Украины в рамках уголовного производства по статьям 191 и 209 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«Хочу подтвердить, что сотрудники Службы безопасности Украины (Главное управление «К») совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры проводят процессуально-следственные действия, в частности, обыски, в Федерации футбола Украины», - отметил он.

«Делается это в рамках открытого уголовного производства по статьям 191 и 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)», - добавил Лубкивский.

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