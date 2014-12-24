Всероссийская федерация легкой атлетики готова выплатить компенсацию Украине за крымских спортсменов
Россияне хотят натурализовать атлетов с полуострова как можно быстрее.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова выплатить украинской федерации материальную компенсацию за предоставление возможности крымским спортсменам выступать за Россию, заявил президент ВФЛА Валентин Балахничев, сообщает ТАСС.
"У нас есть договоренность с украинской стороной о решении этого вопроса, - заявил Балахничев. - Мы находимся в стадии окончания переговорного процесса. Уверен, что вопрос о возможности выступления крымских спортсменов за Россию будет решен. Это будет зависеть от наших обязательств, которые мы должны выполнить. В том числе, и материальных. Переговоры - это процесс, когда должны учитываться интересы и требования обеих сторон. Как только мы договоримся, дальше все пойдет согласно правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые допускают исключения при переходе спортсмена из национальной федерации в другую, раньше определенного срока. После того как федерации легкой атлетики России и Украины договорятся, дальнейший процесс пройдет очень быстро".
Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявлял, что его организация позволит украинцам, в частности, чемпионке Европы-2012 в метании копья Вере Ребрик (в мае 2014 года получила российское гражданство) выступать на соревнованиях за Россию раньше определенного правилами IAAF карантинного срока только в случае возмещения денежной компенсации за расходы на подготовку. В случае с Ребрик эта сумма эквивалентна 150 тыс. долларов.
В регламенте IAAF не указывается, какую сумму должна выплатить принявшая легкоатлета страна тому государству, за которое спортсмен выступал ранее. По правилам IAAF, карантин после перехода в другую национальную сборную составляет три года. Сокращен он может только решением IAAF, при условии наличия исключительных обстоятельств и обоюдного согласия двух федераций. Если ВФЛА и ФЛАУ не найдут компромисс в деле Ребрик, то она сможет вернуться на стадион только за полгода до начала Олимпиады-2016 в Бразилии.
Кроме Ребрик, желание выступать за Россию выразили и другие крымские атлеты. Это жители Ялты Рустем Дремджи (метание копья) и Евгений Семененко (тройной прыжок), метатель молота из города Саки Алексей Сокирский, евпаторийский, севастопольский и симферопольские бегуны на различные дистанции Руслан Перестюк, Александр Тарадин, Ксения Савина, Анастасия Бондарь, Фуад Фаржани и бегунья на 3 тыс. м с препятствиями Валерия Мара из Симферополя.