Владимир Кличко с супругой впервые показали своего ребенка (фото)

11:18, 24 декабря 2014
Спорт
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Кличко и Панеттьери показали малыша спустя две недели после родов. 

Дочь Кличко и Панеттьери родилась 9 декабря / people.com

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его супруга американская актриса и певица Хайден Панеттьери впервые предоставили прессе свои совместные фотографии с ребенком, сообщает американский журнал People.

Дочь, родившуюся две недели назад, звездные родители назвали Кайя-Евдокия. 

Как сообщал УНИАН, Кайя-Евдокия родилась 9 декабря с весом 3,5 кг и ростом 50 см.

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