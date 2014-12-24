Владимир Кличко с супругой впервые показали своего ребенка (фото)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его супруга американская актриса и певица Хайден Панеттьери впервые предоставили прессе свои совместные фотографии с ребенком, сообщает американский журнал People.

Дочь, родившуюся две недели назад, звездные родители назвали Кайя-Евдокия.

Как сообщал УНИАН, Кайя-Евдокия родилась 9 декабря с весом 3,5 кг и ростом 50 см.