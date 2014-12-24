Владимир Кличко с супругой впервые показали своего ребенка (фото)
11:18, 24 декабря 2014Спорт
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Кличко и Панеттьери показали малыша спустя две недели после родов.
Дочь Кличко и Панеттьери родилась 9 декабря / people.com
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и его супруга американская актриса и певица Хайден Панеттьери впервые предоставили прессе свои совместные фотографии с ребенком, сообщает американский журнал People.
Дочь, родившуюся две недели назад, звездные родители назвали Кайя-Евдокия.
Как сообщал УНИАН, Кайя-Евдокия родилась 9 декабря с весом 3,5 кг и ростом 50 см.
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