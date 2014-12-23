Матч отбора Евро-2016 Испания - Украина пройдет в Севилье

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными Испании и Украины пройдет в Севилье, сообщает издание El mundo со ссылкой на релиз Федерации футбола Испании.

Это будет один из ключевых матчей в группе С отборочного цикла.

На данный момент украинцы и испанцы делят 2-3 места, набрав по 9 очков. Лидирует в группе команда Словакии на счету которой 12 баллов. По регламенту соревнований две лучшие команды группы напрямую попадают в финальный турнир Евро-2016, который пройдет во Франции. Обладатель 3-го места в группе сыграет два матча раунда плей-офф с третьей командой из другой группы.

Стадион "Рамон Санчес-Писхуан", на котором проводит домашние матчи ФК "Севилья", вмещает 45,5 тыс. зрителей. На нем проводились два матча Чемпионата мира-1982, в частности, игра Бразилия - СССР, завершившаяся победой южноамериканцев со счетом 2:1. Сборная Испании не проиграла ни одного из 22 матчей, проведённых на "Рамон Санчес Писхуан".

Согласно календарю соревнований матч состоится 27 марта и начнется в 21.45 по киевскому времени.