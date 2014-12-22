Тяжело поверить, что сердце Здунека больше не бьется - Кличко

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко прокомментировал новость о смерти своего тренера Фрица Здунека.

В комментарии сайт Официального фан-клуба братьев Кличко он отметил: «Известие о смерти Фрица стало для меня шоком. Я не могу в это поверить. Ведь Фриц прошел в последнее время через много испытаний. Он победил рак, перенес операцию на сердце. Тяжело поверить, что его сердце больше не бьется… Знаю многих людей. Но никогда не встречал человека с такой душой, с таким по-настоящему большим и добрым сердцем. Сердцем, от которого всем окружающим было тепло. Не будет преувеличением сказать, что Фриц был для меня вторым отцом. Он открыл для меня Германию, учил меня немецкому. Вводил меня и Владимира в азы профессионального спорта. Разделял с нами радость побед и горесть поражений. Был учителем не только в спорте, он был наставником в жизни. Он был моим ДРУГОМ".

Кроме того, боксер отметил: "Через его профессиональные тренерские руки прошли сотни мальчишек. Многие из них стали олимпийскими чемпионами, многие — чемпионами мира. Он был волшебником! Потому, что реализовывал их мечты! И все, кто его знал, любили его! Спасибо судьбе, которая познакомила нас и дала возможность работать долгих 17 лет вместе. Ты продолжаешь жить, пока живем мы и помним о тебе...»

Как сообщал УНИАН, сегодня в возрасте 67 лет скончался известный немецкий тренер по боксу, бывший наставник братьев Кличко Фриц Здунек.