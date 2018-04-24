«Крымнаш»: уход в небытие первого чемпиона Украины

…Это произошло 22 с половиной года назад, 21 июня 1992-го. «Таврия» и киевское «Динамо» сошлись в финале чемпионата страны. Применительно к футболу это понятие крайне редкое. Финалы бывают кубковые, так как чемпионаты традиционно проходят по туровой системе. Чаще всего – в два круга, а если участников мало – то в четыре. Но первый чемпионат Украины был проведен по экспериментальной системе в силу нескольких причин. Во-первых, в только обретшей самостоятельность стране уже было действительно немало достаточно сильных и амбициозных клубов, во-вторых, было принято стратегическое решение о том, что чемпионаты Украины будут проходить по системе «осень – весна» (в отличие от первенства СССР), наконец, в-третьих, была возможность заявить свои собственные украинские команды уже в еврокубки сезона 1992/93. В итоге, 20 команд были разделены на 2 группы, провели по двухкруговому турниру (по 18 матчей), после чего коллективы, занявшие 2-е места в группах, разыграли бронзу, а победители – золото.

Матч за бронзу, состоявшийся за день до финала в Запорожье - «Днепр» - «Шахтер», прошел практически незаметным, хотя и богатым на события («Днепр» выиграл со счетом 3:2), а вот финал вылился в настоящий праздник. Всегда патриотичные львовяне, до отказа заполнившие стадион «Украина» (36 тысяч болельщиков), готовились насладиться «дежурным» успехом самого титулованного советского украинского клуба – рекордсмена по числу побед в чемпионате СССР – киевского «Динамо», в матче с «какой-то» «Таврией». Но… на протяжении вязкой и приблизительно равной игры динамовцы за 90 минут так и не смогли забить ни одного гола. А вот игрок крымской команды со звучной украинской футбольной фамилией Шевченко – Сергей – на 75-й минуте стал автором исторического гола. Так первым чемпионом Украины стала команда из Крыма, никогда не добивавшаяся больших успехов на всесоюзной арене – «Таврия».

В советские времена «Таврия» трижды была чемпионом УССР, но в «больших» соревнованиях замечена практически не была. Пиком для клуба стала победа в Первой лиге чемпионата СССР 1980-го года. Но уже спустя год, осенью 1981-го, крымчане вынуждены были попрощаться с элитной Высшей лигой, заняв предпоследнее 17-е место из 18 команд.

Тем более весомым и сенсационным был успех команды летом 1992-го. К тому же, спустя каких-то два месяца, команде предстоял дебют в главном турнире Европы – Лиге Чемпионов. Клуб словно погрузился в сказку и пробыл в ней целых четыре игры, до конца сентября. Ведь на предварительном этапе по сумме двух игр был повергнут ирландский «Шелбурн» - 0:0 и 2:1. И лишь в 1/16 финала сказке положил конец швейцарский «Сьон», дважды уверенно обыгравший представителя Украины – 4:1 и 3:1.

Безусловно, самым звездным игроком команды образца 1992 года является Александр Головко, впоследствии – капитан киевского «Динамо» и сборной Украины, проведший затем в киевском клубе 9 сезонов и ставший совокупно 8-кратным чемпионом страны – 7 раз в составе «Динамо» и однажды в «Таврии». Кстати, в симферопольском клубе он не только начинал свою игровую карьеру, но и закончил ее – в 2006-м году.

Ныне главный тренер юношеской сборной Украины (возраст игроков – до 19 лет) вспоминает: «Безусловно, то событие было знаковым для нас всех. Был переходной период, и в Крыму, и во всей Украине было много проблем. А мы постарались людям подарить праздник. И победа в чемпионате, и будущие матчи Лиги чемпионов стали действительно отдушиной для народа. И бесценным опытом игр самого высокого международного уровня для всех нас. Команда тогда подобралась хорошая, перспективная. Мы были, что называется, «на волне». Для меня лично выступление в «Таврии» в целом и успех в чемпионате-92, в частности, стали путевкой в жизнь».

В июне 1992-го года Головко было 20 лет. Но, несмотря на столь юный возраст, в том сезоне Александр провёл все матчи без замен (21 игра) и в 20 лет стал чемпионом Украины.

Говоря же о нынешней ситуации вокруг клуба и крымского футбола в целом, Александр старается не выдавать эмоций: «Ситуация тупиковая. Но в этом уж точно не виноваты ни футболисты, ни тренеры, ни работники клуба. Так сложилась жизнь, что в деятельность футбольного клуба непосредственно вмешалась большая политика. Тут уж ничего не поделаешь. Конечно, жалко, что команды больше не будет. Все-таки «Таврия» - команда с именем и большой историей…».

…После успеха образца-92 «Таврия» никогда не то, чтобы не выигрывала чемпионат страны, а даже на попадание в призеры не претендовала и близко. И только в 2010-м году сумела выиграть второй по значимости трофей – Кубок Украины. Вместе с тем, «Таврия» всегда считалась крепким середняком украинского футбола и все эти годы, до лета 2014-го входила в число участников элитного дивизиона – Премьер-лиги. Кроме «Таврии», таким достижением могут похвастать только 3 украинские команды – «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк) и «Днепр» (Днепропетровск). И вот, наступило лето 2014-го…

Смена Премьер-лиги на третий дивизион России

То, что крымские команды (и даже «Таврия») не попадут в элитный дивизион российского футбола, стало ясно еще в июне. Тогда три клуба официально объявили о выходе из украинских соревнований и переходе под эгиду Российского футбольного союза – «Таврия», «Севастополь» и ялтинская «Жемчужина» (клубы мотивировали свой выход из украинского чемпионата невозможностью в нем учувствовать после аннексии полуострова Россией).

Однако, российские футбольные функционеры, опасаясь возможных санкций от УЕФА и ФИФА за «аннексию» украинских команд, решили включить крымские клубы в состав третьей по значимости лиги – «Второго дивизиона» (третьего по важности после Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги).

После такого решения клубы были практически обречены: ведь команды на протяжении двух десятков лет были вовлечены в украинский рынок, имели отечественных спонсоров, программы развития, нацеленные исключительно на украинскую реальность. Если бы «Таврия» и «Севастополь» имели возможность выступать в российской Премьер-лиге (для этого ее можно было расширить с 16 до 18 участников), им было бы значительно проще найти спонсоров уже в новых реалиях. Однако, в РФС, отправляя крымские клубы в Зону «Юг» Второго дивизиона – беспросветную ссылку, где нет абсолютно никаких перспектив для выживания и расцвета крымского футбола, - попросту перестраховались: ведь у России существовала реальная угроза потерять право проведения Чемпионата мира по футболу-2018.

В настоящее время, в результате принятого 4 декабря решения УЕФА, из 11 команд-участниц Группы 1 Зоны «Юг», теперь в строю, по идее, останутся восемь. С одной стороны, это облегчит борьбу за путевки в более престижные турниры оставшимся в Группе 1 российским коллективам. Но, с другой стороны они и не напрягались сильно до этого. Из крымской «троицы» свое место в новом турнире нашла только… та самая бывшая «Таврия». Выступающая под новым названием – ТСК – команда на текущий момент, в зимнее «окно» занимает 5-е место, с отставанием от лидера в 11 очков. Не так уж и много, если учитывать тот фактор, что команды провели по 18 игр из предполагаемых 40 – менее половины турнирного пути. Времени сократить отставание от главных соперников и побороться за путевки в Первый дивизион у крымчан было бы предостаточно.

А вот севастопольский СКЧФ и сохранившая свое старое название ялтинская «Жемчужина» явно были «лишними» на этом празднике жизни, занимая последние 10-11 места в турнирной таблице. Теперь, когда, начиная с 1 января 2015 года, согласно упомянутому выше решению УЕФА, в Крыму не могут проводиться матчи профессиональных соревнований, развивать в регионе можно только детско-юношеский и массовый футбол.

Что дальше?

На официальном сайте ТСК (бывший портал «Таврии») – ни намека на панику. «Завершив летне-осеннюю часть сезона матчем в Краснодаре, и выполнив задачу на первом этапе (место в шестерке), футболисты симферопольского "ТСК" отправились в отпуск, который продлится до 10 января. Уже 11 числа в Симферополе игроки нашей команды начнут проходить медицинское обследование, которое продлится до 15 января. С 16 по 21 января пройдет, так называемый, "втягивающий сбор", после которого футболисты получат несколько дней выходных. С 27 января по 9 февраля "ТСК" будет готовиться к весенней части сезона в Алуште, на базе учебно-спортивного центра "Спартак". С 13 февраля по 6 марта запланирован, но пока не утвержден, трехнедельный учебно-тренировочный сбор на средиземноморском побережье Турции» - гласит информационное сообщение. Правда, опубликовано оно было еще до обнародования решения УЕФА – 2 декабря.

Пока волнуются лишь болельщики, но и их, в свою очередь, успокаивает руководство клуба. Гендиректор команды Александр Гайдаш призывает соблюдать спокойствие: «В наш клуб не поступило ни одного официального документа, как от Союза европейских футбольных ассоциаций, так и от Российского футбольного союза, в составе которого находится наша команда. Никто из высшего руководства этих организаций до сих пор не дал четких объяснений, что будет дальше с крымскими командами и футболом полуострова, что будет являть собой эта «специальная футбольная зона», о которой в уставе как УЕФА, так и ФИФА нет ни строчки. В ближайшее время все мы ожидаем визит в Крым представителя УЕФА Франтишека Лауринеца, о котором было объявлено еще 4 декабря. Но никакой конкретной даты и времени до сих пор не было озвучено. Понимаю рвение болельщиков всеми законными способами привлечь внимание к этой проблеме большее количество болельщиков, неравнодушных людей и средств массовой информации. Но давайте сначала получим хоть какие-то официальные объяснения от вышестоящих футбольных организаций».

Кстати, о Гайдаше. Бывший профессиональный футболист Гайдаш, выходец из «Таврии», пропустил самый знаковый год в истории клуба. Он выступал в команде с перерывами с 1989-го по 2003-й годы, но, тот самый чемпионат 1992-го пропустил. Европейский сезон 1991/92 игрок провел в турецком «Сарыере», так и не добыв с симферопольской командой историческое «золото». Кстати, Гайдаш провел 2 матча и в сборной Украины, в 1993-м году, против команд Литвы и Израиля. Но, по большому счету, карьера в сборной у игрока не задалась.

После завершения карьеры первое время продолжал работать в «Таврии» начальником команды. А через полгода, после ухода тренера Анатолия Заяева (того самого, который привел клуб к чемпионству, и который же в свое время пригласил в «Таврию» играть самого Гайдаша), также покинул команду. И вот, в 2014-м Гайдаш вернулся в родной клуб в самый критический момент: когда от еще «Таврии» (или уже ТСК) отвернулись все, Гайдаш стал генеральным директором клуба и даже принял для этой цели российское гражданство. О таких, как Гайдаш, в спортивном мире принято говорить - с «Таврией» в сердце.

Но, вернемся к его рассуждениям о нынешнем состоянии дел в крымском футболе и вокруг него. Действительно, разъяснения от УЕФА (относительно понятия «специальная зона», которым УЕФА в своем упомянутом решении называет Крым) и РФС (о снятии крымских команд с чемпионата) не поступили до сих пор. Поэтому, пока что следующий матч команда, согласно календарю, должна провести 28 марта в поселке Афипский (Северский р-н Краснодарского края) против местного ФК «Афипс».

…На официальном сайте российской Профессиональной футбольной лиги (отвечает за проведение соревнований во Втором дивизионе) в списке участников и текущей турнирной таблице до сих пор значатся все три крымские команды. Впрочем, у ПФЛ есть еще время до полуночи 31 декабря исправить эту ошибку. Если Россия намерена и впредь продолжать действовать в правовом поле УЕФА. Ведь, как однозначно сказал на пресс-конференции по итогам Исполкома УЕФА 4 декабря генсек УЕФА Джанни Инфантино, «мы искренне надеемся, что Россия выполнит наше решение»…

Кирилл Стадниченко