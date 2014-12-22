Умер бывший тренер братьев Кличко Фриц Здунек

В возрасте 67 лет скончался известный немецкий тренер по боксу, бывший наставник братьев Кличко Фриц Здунек. Об этом заявил в понедельник президент Немецкого союза боксеров-профессионалов Томас Пютц, сообщает ТАСС.

"Я шокирован этой новостью, - заявил Пютц. - Тем самым мир бокса потерял выдающуюся личность".

Пютц отметил, что Здунек скончался в одной из больниц Гамбурга от сердечного приступа.

Фриц Здунек родился 18 апреля 1947 года в местечке Люссов (земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере ФРГ. Он является одним из самых успешных тренеров в боксе. Среди его подопечных были братья Кличко, а также такие известные боксеры, как поляк Дариуш Михальчевский и немец Феликс Штурм.