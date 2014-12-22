Прославленные украинские спортсмены поздравили НОК с Днем рождения

Выдающиеся украинские спортсмены высказали свои пожелания Национальному олимпийскому комитету Украины в день его основания, образовав при этом настоящее чемпионское поздравления.

«В этот день хочу поздравить Национальный олимпийский комитет с Днем Рождения!», - заявил Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий.

«Любимый НОК, в День твоего рождения я благодарю за то, что ты есть, что ты всегда рядом с каждым спортсменом нашей страны и в трудную минуту, и в незабываемые моменты побед!», - отметила Олимпийская чемпионка и бронзовая призерка Олимпийских игр по борьбе Ирина Мерлени.

«Молодому Национальному олимпийскому комитету Украины - настоящего исторического долголетия в новейшей истории Олимпийских игр!», - пожелал чемпион мира по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко.

«Благодарю НОК Украины за многолетнюю и профессиональную работу, за поддержку спорта высших достижений, пропаганду и развитие детского спорта!», - поблагодарил чемпион Европы и призер чемпионата мира по биатлону Андрей Дериземля.

«Я восхищаюсь тем, что команда НОК работает как одно целое, что они думают и действуют, как одна большая семья!», - отметила Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Яна Шемякина.

«Благодаря вашим стараниям у нашей страны появилось большое количество чемпионов и призеров Олимпийских игр!», - считает бронзовый призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Юлия Калина.

«Желаю нашему НОКу процветания, а нашим спортсменам - новых побед на всех мировых аренах!», - отметил бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Илья Кваша.

«Пусть спортсмены радуют своими результатами, а НОК помогает и поддерживает всеми возможными способами!», - высказал пожелание чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«Нашему НОКу желаю успешных спортсменов и новых хороших спонсоров, и чтобы все были здоровы!», - пожелал чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

«Вдохновения на новые проекты! Достижения поставленных целей и быть всегда высоко оцененными!», - желает Олимпийская чемпионка и двукратная призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Елена Костевич.

«Всегда оставаться на высоте! И быть лучшими из лучших!», - желает двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова.

«Продолжайте и дальше так продуктивно работать и постоянно развиваться!», - отмечает Олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на каноэ Юрий Чебан.

«И пусть Олимпийский огонь пылает в сердце каждого!», - подытожила бронзовая призерка Олимпийских игр и чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха.

Как сообщал УНИАН, сегодня Национальный олимпийский комитет Украины отмечает свое 24-летие. 22 декабря 1990 года I Генеральная ассамблея приняла решение о создании Национального олимпийского комитета Украины.