Команда украинского легионера Лэня "Финикс" выиграла матч чемпионата НБА у "Вашингтона"

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в составе которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, выиграла очередной матч регулярного сезона у "Вашингтон Уизардс" со счетом 104:92, сообщает официальный сайт лиги.

Игра, проходившая в столице США, поначалу протекала в равной борьбе. Команды обменялись в первых двух четвертях победами с минимальным преимуществом - 23:22 и 27:28. Но, после большого перерыва, гости стали действовать гораздо мощнее и добились преимущества в 12 баллов. Третья четверть принесла им преимущество в 8 очков - 21:29, а четвертая - еще в четыре - 21:25.

Алексей Лэнь провел на площадке 24 минуты. За это время набрал 8 очков (3/3 средних броска с игры и 2/6 штрафных броска), сделал 8 подборов (4 в нападении), 4 блок-шота, 1 передачу, 1 перехват, допустил 2 потери и получил 5 фолов.

Таким образом, после 29 матчей в турнирной таблице Западной конференции "Финикс" с 15 победами при 14 поражениях занимает 9-е место в таблице, вплотную приблизившись к идущему 8-м "Нью-Орлеанс". Согласно регламенту соревнований НБА, в решающую стадию - плей-офф, где и разыгрывается титул чемпиона сезона, попадают по 8 лучших команд каждой конференции.