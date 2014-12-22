НОК Украины отмечает 24-летие

"За 24 года НОК переживал разные времена, но неизменным оставалось одно - следование олимпийским ценностям и объединение всех граждан вокруг идей олимпизма", - говорится в официальном релизе комитета.

2014-й был непростым годом для всей Украины. Но не смотря на все трудности Национальный олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой продолжал выполнять все взятые на себя обязательства: ни одна программа не была приостановлена, а большинство из них, наоборот, получили свое развитие.

Этот год принес Украине новые яркие олимпийские победы. Это и незабываемый триумф наших биатлонистов на зимних Олимпийских играх в Сочи и 29 престижных наград украинских спортсменов на II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине, а также блестящие выступления отечественных спортсменов на мировых и европейских первенствах.

"Мы гордимся и благодарны каждому спортсмену, тренеру, врачу и массажисту, спортивному специалисту и организатору, спонсору и меценату, журналисту и болельщику, которые прилагают максимум усилий и делают все возможное, чтобы над крупнейшими спортивными аренами мира звучал гимн и развевался флаг Украины. Это наши общие победы! Победы всех неравнодушных к судьбе отечественного спорта! Победы, которые прославляют Украину в мире! Верим и работаем над тем, чтобы на нашей родной земле росла сильная и здоровая нация, воспитывались новые Олимпийские чемпионы, а олимпийские ценности - взаимоуважение, единство, дружба, становились нормой жизни все большего количества наших соотечественников", - говорится в релизе.

С днем рождения, НОК Украины!