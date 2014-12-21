Украинец Аникеев выиграл бронзу Всемирных интеллектуальных игр в шашечном рапиде

Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал бронзу в шашечном блице на IV Всемирных интеллектуальных играх SportAccord-2014, которые завершились в Пекине (Китай).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, наш спортсмен сумел опередить международного гроссмейстера из России, чемпиона мира Александра Георгиева по коэффициенту и занял 3 место. Украинец набрал 19 очков. Столько же баллов и на счету латвийца Гунтиса Валнериса, который по дополнительным показателям обогнал украинца и россиянина и занял 2-е место. Чемпионом стал еще один россиянин Александр Шварцман, набравший 20 очков.

На Sport Accord World Mind Games 2014 проводились турниры по пяти видам спорта - бриджу, го, сянцы, шахматам и шашкам.